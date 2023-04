Red Bull peaufine son aileron avant, Alpine son Halo

Charger le lecteur audio

Red Bull domine son sujet en ce début de saison, mais l'écurie championne du monde en titre ne relâche pas ses efforts pour faire évoluer la RB19. Elle s'est présentée au Grand Prix d'Australie avec un nouveau design d'aileron avant puisque l'agencement des flaps a été revu et des ajustements ont été apportés à la plaque d'extrémité et à l'ailette qui y est associée. L'objectif était de mieux équilibrer la monoplace par rapport aux différents choix possibles d'aileron arrière.

La plaque d'extrémité est désormais plus cambrée dans ses parties supérieure et centrale, permettant d'élargir l'ailette latérale, aussi appelée diveplane (flèches blanches ci-dessous). Cela contribue probablement à mieux dompter le phénomène d'outwash, autre raison pour laquelle il faut trouver un compromis afin de "charger" la partie intérieure de l'aileron, en tout cas plus qu'avec les autres configurations.

Pour que ce compromis fonctionne, les nouveaux flaps, qui sont deux des éléments les plus hauts sur l'aileron, ont un dessin différent en leur centre (tracé jaune ci-dessous). La corde est plus importante à l'extrémité intérieure, tandis que la cambrure est plus prononcée jusqu'à l'extrémité extérieure.

Les efforts de Red Bull ne se limitent pas à l'aileron avant, puisque des modifications ont également été apportées aux écopes de freins arrière afin d'en améliorer le refroidissement, tout en travaillant sur la manière dont le flux d'air se déplace dans cette zone.

Red Bull ne se concentre pas exclusivement sur l'entrée externe de ses conduits de freins. L'écurie a ainsi modifié le bord de fuite afin que le flux d'air soit capturé entre lui et le flanc du pneu. Ainsi, plusieurs petites séparations sont utilisées pour favoriser le contrôle du flux et l'aligner avec le conduit interne (en inséré ci-dessus).

Tous ces changements effectués par Red Bull tiennent clairement de l'optimisation de ce qui est déjà en place, le travail effectué en CFD et en soufflerie étant essentiel pour améliorer la manière dont ces surfaces interagissent avec le flux d'air.

Le carénage du Halo chez Alpine

Le Halo caréné de l'Alpine A523.

Si la plupart du travail développement jusqu'à présent a tourné autour des ailerons, Alpine a porté son attention sur une zone complètement différente de sa voiture pour la faire évoluer à Melbourne. L'écurie d'Enstone a modifié le carénage du Halo pour le Grand Prix d'Australie.

L'ailette triangulaire principale a pris de l'ampleur, tandis que le bord supérieur a été légèrement recourbé afin de modifier le comportement du flux d'air lors de son passage. Il faut y ajouter une nouvelle ailette, montée sur le côté du Halo (flèche bleue ci-dessus) et qui rappelle des designs déjà vus sur d'autres monoplaces cette saison.

Il est clair qu'un tel appendice permet de gagner en performance, et il n'est donc pas surprenant qu'Alpine ait consacré du temps et des ressources pour disposer de son propre design. Directeur technique en chef de l'écurie, Pat Fry révèle d'ailleurs que l'amélioration apportée par les nouvelles pièces est plus importante que prévu. "Bien qu'il [le carénage] soit minuscule, il a un effet raisonnable sur l'arrière de la voiture", assure-t-il. "Selon les normes habituelles, on pourrait dire que c'est un petit pas en avant. Mais ce n'est pas insignifiant."