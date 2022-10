Red Bull espère que Pérez gagnera en confiance après sa victoire

Charger le lecteur audio

Il attendait ça depuis le mois de mai : ce week-end, au Grand Prix de Singapour, Sergio Pérez a de nouveau fait retentir l'hymne mexicain au sommet du podium. Au terme d'une course exigeante tant sur le plan physique que mental, le pilote Red Bull a décroché son quatrième succès en catégorie reine, le troisième avec l'équipe autrichienne, en dépit d'une enquête des commissaires pour deux infractions commises sous Safety Car.

Les courses en ville semblent bien réussir à Pérez, puisque sur ses 23 podiums en F1, il en a décroché sept sur les circuits urbains de Monaco, Bakou et Singapour (dont trois victoires). Une performance saluée par Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, qui espère désormais que son pilote puisse montrer un meilleur visage pour le sprint final de la saison 2022.

"Checo a toujours été phénoménal sur les circuits urbains", a affirmé Horner. "Il semble qu'il aime les circuits glissants en ville. Nous avons travaillé dur avec lui sur les réglages. Avec un peu de chance, cela va lui donner confiance pour le reste du championnat."

Performant en début d'année, Pérez avait calé au sortir du Grand Prix de Monaco, apparaissant de moins en moins sur le podium et enchaînant les prestations plus modestes. Si l'intéressé a volontiers associé cette méforme à la direction prise par Red Bull dans le développement de la RB18, les caractéristiques de la monoplace ne lui seyant plus, le Mexicain a toutefois estimé que sa période de jachère avait été exagérée par les médias.

"Cette victoire est vraiment spéciale pour moi parce que j'ai connu une période un peu difficile lors des dernières courses", a-t-il expliqué en conférence de presse à Singapour. "Évidemment, les médias en Formule 1 rendent tout plus grave. Peut-être parce que je suis Mexicain et que je ne finis pas deux fois de suite sur le podium, je fais alors la pire saison de ma carrière et Red Bull devrait me virer."

"Donc, c'est bon de signer cette victoire. Ce n'est pas pour rappeler à qui que ce soit à quel point je suis bon, mais c'est toujours bien d'être capable d'enchaîner ce genre de performances. Et il faut continuer."