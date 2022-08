Red Bull avait prévu un départ en pneus durs au GP de Hongrie

Charger le lecteur audio

Après être parti dixième sur la grille de départ du Grand Prix de Hongrie en pneus tendres, Max Verstappen s'est imposé 70 tours plus tard, profitant du rythme de sa Red Bull RB18 et de l'effondrement de la Scuderia Ferrari, dont les deux pilotes s'élançaient pourtant deuxième et troisième.

Le fait de chausser les pneus durs pour son troisième relais a été un tournant dans la course de Charles Leclerc qui, alors qu'il avait pris l'ascendant sur George Russell, s'est retrouvé à la merci de Verstappen. Et les simulations de l'écurie autrichienne prédisaient pourtant avant la course que la meilleure chance de résultat pour ses hommes était de démarrer l'épreuve en pneus durs.

Ce plan a toutefois été vite mis de côté devant la difficulté à faire monter les pneus tendres en température lors des tours de mise en grille. "Notre stratégie est tombée à l'eau après les tours de mise en grille", a expliqué Verstappen. "Nous avons dû la changer et en élaborer une nouvelle. Mais je ne pense pas que ce soit très difficile pour l'équipe : ils sont très flexibles, et ils savent ce qu'ils font."

Le directeur de Red Bull Racing, Christian Horner, a estimé, sachant à quel point les choses avaient été difficiles pour les pilotes pendant les tours de mise en grille, qu'il aurait été "ridicule" de maintenir le plan initial : "Nous allions commencer la course avec le pneu dur parce que statistiquement, cela semblait être notre meilleure chance."

Max Verstappen dans le peloton au départ du Grand Prix de Hongrie

"Mais les pilotes ont eu du mal à générer de la température dans les pneus tendres en se rendant sur la grille. Et c'était ridicule de commencer la course avec le pneu dur, surtout avec le mauvais temps. Nous avons fait passer les deux pilotes en pneus tendres sur la grille, ce qui nous a obligés à faire deux arrêts. Mais nous avons fait en sorte que cela fonctionne aujourd'hui, et cela s'est magnifiquement déroulé."

Verstappen a ajouté qu'il s'agissait pour lui d'une évidence absolue de se passer des pneus durs à partir du moment où faire monter les gommes en température avant le départ était déjà compliqué. "Je suis allé sur la grille avec les pneus tendres et je souffrais déjà de problèmes d'adhérence, alors je me suis dit : 'Pas question de partir en pneus durs'."

"C'est aussi tout à l'honneur de l'équipe parce que, bien sûr, nous planifions la stratégie autour du pneu dur, et puis on se dit 'OK, on change pour le tendre'. Je suis très heureux que nous l'ayons fait parce qu'avec le pneu dur, c'était vraiment, vraiment difficile. Et vous avez pu le voir avec Charles et Carlos [Sainz, qui n'a toutefois jamais monté les pneus durs lors de cette course, ndlr], ils glissaient beaucoup."

Avec Jonathan Noble et Matt Kew