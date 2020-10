Red Bull souhaite racheter le moteur Honda pour 2022

Honda a annoncé il y a quelques jours son départ de la Formule 1 au terme de la saison 2021. Cette nouvelle a placé Red Bull Racing dans une situation de recherche de la meilleure solution pour parvenir à satisfaire ses ambitions à moyen terme.

Il est rapidement apparu que, s'il fallait faire appel à un motoriste déjà existant, la solution la plus logique serait un retour dans le giron de Renault, qui n'aura pas de client à partir de l'année prochaine et serait donc potentiellement prêt à accueillir, de gré ou de force, Red Bull et AlphaTauri. Mais l'autre piste évoquée, en dehors d'une arrivée surprise mais improbable d'un nouveau constructeur, était celle d'un rachat des moteurs Honda pour pouvoir les fabriquer et les exploiter sous la bannière de la firme autrichienne.

Et, selon les mots du conseiller de la marque, Helmut Marko, c'est même l'option privilégiée à l'heure actuelle, si certaines conditions sont réunies. "C'est un sujet très complexe. Aussi complexe que le sont ces moteurs", a-t-il expliqué à la chaîne allemande Sport1. "Nous privilégierions, étant entendu que les discussions avec Honda soient positives, de racheter la propriété intellectuelle et tout ce qui est nécessaire, pour ensuite préparer et déployer les moteurs nous-mêmes à Milton Keynes. Mais cela ne sera possible qu'à condition que les moteurs soient gelés à partir de la première course en 2022, au plus tard. Nous ne pouvons pas nous permettre du développement supplémentaire, que ce soit techniquement ou financièrement. C'est un prérequis."

Le choix radical de vouloir maintenir une motorisation indépendante des trois autres actuellement sur la grille souligne la croyance de Red Bull dans le fait que la capacité à jouer le titre mondial exclut de n'être qu'un simple client.

"Tous les motoristes ont leur propre équipe et cela signifie qu'ils développent leur moteur autour de leur châssis. [En redevenant client], nous aurions quelque chose où nous devrions adapter notre châssis et nos idées secondaires, et nous serions confrontés à une solution technique qu'il faudrait accepter. C'est pourquoi la solution Honda est [notre préférée]. Néanmoins, nous explorons toutes les possibilités."

"Selon la réglementation FIA, chacun des motoristes s'est engagé à fournir d'autres écuries. Si quelque chose comme ça est une possibilité pour nous, alors cela doit correspondre à la situation globale, et doit nous rendre compétitifs. Un mariage forcé heureux n'est pas un problème pour nous."

