Red Bull officialise le rachat des moteurs Honda après 2021

L'an passé, Honda a annoncé son départ de la Formule 1 pour la fin de saison 2021. Le motoriste japonais a indiqué souhaiter concentrer ses ressources en interne sur d'autres objectifs, notamment liés à l'environnement et à la neutralité carbone, ce qui laissait donc Red Bull dans une situation où il n'avait plus, pour ses deux écuries, de fournisseur à partir de 2022.

Au moment de l'annonce du constructeur nippon, la logique semblait pointer vers un retour de la marque autrichienne dans le giron d'un motoriste existant, et l'option la plus probable semblait être Renault qui ne fournit que sa propre équipe, Alpine, en 2021. Toutefois, Red Bull a vite fait comprendre que son intention était au contraire le rachat de la technologie des unités de puissance Honda afin de pouvoir assurer sa propre motorisation en interne dès 2022.

Mais il fallait pour rendre ce projet viable parvenir à stopper la course à l'évolution et donc à geler les moteurs réglementairement. Ce sera chose faite, sous réserve de ratification par le Conseil Mondial du Sport Automobile, comme l'a confirmé un communiqué publié par la FIA et la F1 suite à une réunion de la Commission F1 la semaine passée. La suite logique était donc, pour Red Bull et Honda, de confirmer le rachat par le premier de la technologie moteur du second.

Ce rachat, officialisé ce lundi, couvre l'utilisation de la technologie des unités de puissance Honda entre 2022 et 2024, dernière année de la formule moteur actuelle avant un changement en 2025. Une nouvelle entité, Red Bull Powertrains Limited, a été spécialement créée afin de gérer la partie moteur et sera basée à Milton Keynes, au siège de l'écurie.

"Nous discutons de ce sujet avec Honda depuis un certain temps et, suite à la décision de la FIA de geler le développement des unités de puissance à partir de 2022, nous avons enfin pu parvenir à un accord concernant la poursuite de l'utilisation des unités de puissance hybrides de Honda", a déclaré Helmut Marko, conseiller de Red Bull.

"Nous sommes reconnaissants envers Honda de sa collaboration à cet égard et de nous aider à faire en sorte que Red Bull Racing et Scuderia AlphaTauri continuent à disposer de groupes moteurs compétitifs."

"La création de Red Bull Powertrains Limited est une initiative audacieuse de Red Bull, mais nous l'avons fait après un examen minutieux et détaillé. Nous sommes conscients de l'énorme engagement nécessaire, mais nous pensons que la création de cette nouvelle société est l'option la plus compétitive pour les deux équipes."