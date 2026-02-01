Passer au contenu principal

Formule 1

Red Bull reconnaît ses erreurs et promet de "faire mieux" avec Hadjar

Laurent Mekies, directeur de Red Bull, a admis que l'équipe autrichienne n'avait pas su bien gérer son deuxième pilote ces dernières années, et entend changer d'approche avec Isack Hadjar en 2026.

Téha Courbon
Publié:
Ajouter comme source privilégiée
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo de: Red Bull Content Pool

Laurent Mekies, le directeur de Red Bull, a admis que la gestion du deuxième pilote de l'équipe autrichienne n'avait pas été la bonne ces dernières années, et qu'il souhaitait "faire mieux" avec Isack Hadjar cette saison. 

Le Français a été promu dans le second baquet du Taureau rouge après une saison rookie plus que satisfaisante. Il remplace donc Yuki Tsunoda, rétrogradé au rôle de pilote de réserve, qui de son côté a vécu une année 2025 compliquée, à l'image de tous ses prédécesseurs.

Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio PérezLiam Lawson et désormais Tsunoda, aucun n'a su s'imposer durablement aux côtés de Max Verstappen, agrandissant année après année la liste des tombés au combat face à ce volant "maudit". Seul Pérez a réussi a tenir plus d'une saison, avant de voir son aventure s'achever de la même manière : dans la difficulté.

Cependant, en 2026, l'équipe autrichienne part sur de nouvelles bases. Avec à sa tête le nouveau directeur de l'équipe Laurent Mekies, arrivée en milieu de saison dernière en remplacement de Christian Horner, Red Bull semble vouloir s'éloigner de son ancienne réputation et, avec cela, exorciser la malédiction de sa deuxième voiture. 

Lors de sa saison rookie, Isack Hadjar a inscrit 51 points avec dix arrivées dans le top 10, dont un podium.

Lors de sa saison rookie, Isack Hadjar a inscrit 51 points avec dix arrivées dans le top 10, dont un podium.

Photo de: Red Bull Content Pool

Interrogé à l'occasion de l'Autosport Business Exchange à Londres, Mekies a tout d'abord admis ne pas avoir fait du bon travail avec Yuki Tsunoda la saison dernière, avant d'expliquer vouloir changer la donne avec sa nouvelle recrue cette année.

"D'abord, nous ne nous cachons pas derrière le fait que nous devons faire un meilleur travail avec cette deuxième voiture, et cela inclut la seconde moitié de la saison dernière", a déclaré le patron français. "Oui, nous avons progressé avec Yuki, mais pas au niveau que nous estimions devoir atteindre. Nous sommes donc conscients que nous devons faire mieux sur ce point."

"Il n'y a pas de solution simple. C'est une équation complexe que nous abordons comme telle. Aujourd'hui, nous pensons qu'Isack arrive avec une vitesse incroyable. Le niveau auquel il a débuté l'an dernier, sa vitesse de base, était exceptionnel. Du niveau des tout meilleurs."

"Mais nous pensons aussi que les grands pilotes, les champions, ne se contentent pas d'un excellent point de départ : ils progressent. Et il ne s'agit pas seulement de gagner en maturité ou d'améliorer le dialogue avec les ingénieurs, ils deviennent réellement plus rapides."

Une "remise à zéro" du règlement précieuse

Laurent Mekies espère que l'histoire ne se répétera pas avec Isack Hadjar. Selon le directeur, l'arrivée du jeune pilote au moment de la refonte complète du règlement F1 représente une opportunité en or pour lui de s'adapter pleinement à sa nouvelle équipe.

"Isack n'aimera sans doute pas ce que je vais dire, mais d'une certaine manière, le fait que tout change en 2026 lui offre aussi une remise à zéro dans la manière d'extraire le maximum de la voiture", a a jouté Mekies. "Depuis le premier jour, il aborde cela avec une intensité maximale. Il a même déménagé à Londres."

"Il est pleinement conscient du défi qui l'attend. Il garde les pieds sur terre, c'est quelqu'un de très humble, et nous allons le soutenir à 360 degrés pour nous assurer qu'il puisse exprimer tout son talent dans cette voiture."

