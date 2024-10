Red Bull reconnaît l'existence d'un dispositif de modification du T-tray

Ce mercredi, Motorsport.com vous révélait que la FIA avait pris des mesures face à d'importances suspicions de la part de certaines écuries à l'encontre d'un concurrent, autour d'un système permettant potentiellement de régler, entre les qualifications et la course, la hauteur du T-tray, la partie la plus avancée du plancher des F1. Ce jeudi soir, Red Bull a reconnu qu'un tel dispositif existait bien sur la RB20, tout en assurant qu'il était inutilisable une fois la voiture montée et qu'un plan a été convenu avec la FIA pour l'avenir.

Plusieurs équipes ont en effet alerté l'instance dirigeante sur la possible utilisation d'un dispositif qui permettrait depuis le cockpit, sous régime de parc fermé et sans éveiller les soupçons lors des contrôles menés par la FIA, d'abaisser ou de relever le T-tray, ce qui permettrait ainsi des gains substantiels en matière de comportement de la voiture en fonction des besoins en qualifications (avec peu d'essence) et en course (avec beaucoup d'essence).

Jusqu'ici, l'identité de l'écurie qui était au cœur de la polémique n'avait pas été révélée mais il semble désormais clair que les doutes entourent Red Bull Racing. Des sources suggèrent que les concurrents ont été avertis lors du GP de Singapour, cela ayant a priori été découvert suite à la publication par l'équipe des détails de design de cet élément sur les serveurs de la FIA, dans le cadre des règles concernant les pièces en open source.

Il a été suggéré que ce dispositif offrait une gamme de réglages pouvant être ajustés par un mécanicien pour aider à modifier la hauteur de caisse. Cette action est autorisée pendant les essais libres, de sorte que le composant lui-même n'est pas en dehors de la réglementation, mais elle serait bien entendu illégale si les changements étaient effectués dans les conditions du parc fermé, qui commencent à partir des qualifications et durent jusqu'à la course.

Détails de la Red Bull Racing RB20 Photo de: Giorgio Piola

Il semble que des discussions aient eu lieu entre les équipes alarmées par cette question et la FIA au cours du week-end à Marina Bay. À la suite de ces échanges, l'instance dirigeante s'est semble-t-il entretenue avec Red Bull avant la course pour s'assurer qu'il ne se passait rien de problématique. La fédération a d'ailleurs indiqué dans sa communication révélée mercredi soir n'avoir aucune preuve sur une utilisation potentielle de ce dispositif jusqu'ici.

Dans une communication, un porte-parole de l'équipe a reconnu qu'un tel dispositif existait bien, tout en démentant qu'il soit utilisable une fois la voiture en condition de roulage. "Oui, [le dispositif] existe, bien qu'il soit inaccessible une fois que la voiture est entièrement assemblée et prête à rouler", a indiqué Red Bull. "Dans les nombreux échanges que nous avons avec la FIA, cette question a été soulevée et nous avons convenu d'un plan pour la suite."

Nul doute qu'avec l'importance de la hauteur de caisse sur les F1 de cette génération et l'avantage que pourrait éventuellement procurer un tel dispositif, les performances de l'écurie autrichienne seront scrutées de très près dès ce week-end pour tenter de déceler un changement dans la dynamique de ses résultats.

Il y a quelques semaines, c'est McLaren qui avait été au centre de la controverse et avait modifié son aileron arrière à faible appui, qui avait été utilisé à Bakou et devrait n'être réutilisé qu'à Las Vegas. En cause, la déformation jugée trop importante par certains concurrents du flap supérieur, dont les coins inférieurs se relevaient pour laisser une ouverture permettant ainsi de réduire la traînée à mesure que la MCL38 gagnait en vitesse.