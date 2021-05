Red Bull recrute cinq employés de Mercedes pour sa division moteur

Il y a quelques semaines, Red Bull annonçait la signature de Ben Hodgkinson en tant que directeur technique, qui lui occupait alors le rôle de responsable de l'ingénierie mécanique chez Mercedes. Ce jeudi, ce sont tout simplement cinq autres figures de la direction du constructeur allemand qui ont été officiellement annoncées du côté de Milton Keynes.

Steve Blewett, tout d'abord, responsable de la fabrication chez Mercedes, va devenir le directeur de la production des groupes motopropulseurs chez Red Bull. Omid Mostaghimi, ensuite, chef de l'équipe électronique de la marque à l'étoile, deviendra le responsable des groupes motopropulseurs, de l'électronique et de l'ERS chez le constructeur autrichien.

Lire aussi : Mercedes ne craint pas une fuite des cerveaux chez Red Bull

Pip Clode, qui est le chef de l'équipe de conception de l'unité de puissance de Mercedes, est de son côté recruté pour chapeauter de la conception mécanique ERS. Anton Mayo, leader de l'équipe d'ingénierie de Mercedes, sera responsable de la conception de l'unité de puissance pour la partie moteur thermique, tandis que Steve Brodie, responsable de l'inspection piste et finale des Flèches d'Argent, sera aux commandes du groupe des opérations moteur thermique de Red Bull.

L'équipe a également déclaré qu'elle allait bientôt nommer un nouveau responsable du développement mécanique, dont le nom sera annoncé dans les semaines à venir.

Christian Horner, directeur de l'équipe Red Bull et PDG de Powertrains, a déclaré : "La mission de Red Bull, qui consiste à internaliser tous les aspects de ses opérations de Formule 1 par le biais de Red Bull Powertrains, est une entreprise extrêmement excitante, mais aussi extrêmement exigeante, et nous savons que le succès ne sera atteint qu'en faisant appel aux meilleurs talents, en leur fournissant les bons outils et en créant l'environnement adéquat dans lequel ils peuvent s'épanouir."

"Les nominations d'aujourd'hui au sein de l'équipe de direction témoignent de notre engagement ferme envers ces objectifs et nous bénéficions certainement du fait que notre campus est situé au Royaume-Uni, où nous avons accès à une immense richesse de talents en ingénierie."

"En travaillant avec notre nouveau directeur technique, Ben Hodgkinson, et avec le personnel clé de Honda Racing Development qui a été retenu, chacun des cadres annoncés aujourd'hui apportera une richesse d'expérience, d'expertise et d'innovation au programme Red Bull Powertrains et nous fournira la plateforme technique la plus solide possible pour l'avenir."

Après le retrait de Honda, dont les moteurs serviront tout de même à Red Bull pour la période 2022-2024, Red Bull semble avoir décidé de se lancer dans la conception de ses propres unités de puissance, notamment en vue de 2025 qui verra l'arrivée d'une nouvelle formule. Les annonces de ces dernières semaines renforcent l'idée que tout est fait pour permettre de devenir un motoriste à part entière, en piochant allègrement du côté de la référence dans le domaine, Mercedes.

