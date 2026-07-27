Red Bull recrute le responsable junior de Mercedes F1

Validant une information que nous vous révélions la semaine passée, Mercedes a officialisé le départ de Gwen Lagrue et Red Bull a confirmé son arrivée pour 2027. Le Français, dénicheur de talents, était à la tête du programme des jeunes pilotes de la marque allemande depuis 2016. Il va occuper un rôle similaire à Milton Keynes.

À son poste chez Mercedes, il a supervisé le recrutement et la montée dans les échelons junior de plusieurs talents, dont les deux pilotes titulaires actuels de l'écurie de Brackley, George Russell et Kimi Antonelli.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Mercedes a salué le travail de Lagrue et lui a rendu hommage : "Merci, Gwen. Ce fut une aventure formidable à tes côtés."

"Ensemble, nous avons formé de nombreux jeunes pilotes, notamment nos pilotes actuels en F1, George et Kimi, et tu y as apporté une contribution exceptionnelle."

"Nous avons mis en place un véritable successeur à l'équipe junior Mercedes-Benz d'origine, et tu laisses derrière toi un groupe talentueux qui saura poursuivre ce travail."

"Les relations professionnelles peuvent prendre fin, mais nous resterons toujours amis, animés par une vision commune."

"Nous te souhaitons bonne chance pour ton prochain défi."

Chez Red Bull à partir de 2027

Frédéric Vasseur, Gwen Lagrue et Laurent Mekies. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ce défi à venir sera donc Red Bull, où Lagrue va occuper à partir de 2027 la place laissée vacante par le départ d'Helmut Marko en fin de saison 2025. L'équipe l'a confirmé dans les minutes qui ont suivi l'annonce de Mercedes, via un communiqué.

"Rejoindre Red Bull Racing marque pour moi le début d'un nouveau chapitre passionnant", déclare Lagrue. "Après onze années mémorables chez Mercedes, j'ai estimé que le moment était venu de relever un nouveau défi et de poursuivre mon évolution tant sur le plan personnel que professionnel."

"Le Red Bull Junior Programme est l'une des formations de pilotes les plus respectées et les plus performantes du sport automobile. Il a révélé certains des plus grands talents que la F1 ait jamais connus, et c'est un véritable honneur d'avoir l'opportunité de diriger un groupe de personnes aussi talentueuses et de contribuer à écrire son prochain chapitre. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Laurent [Mekies, le directeur] ainsi qu'avec toute l'équipe, et je suis très reconnaissant de cette opportunité."

"Ensemble, nous disposons d'un cadre exceptionnel pour nous appuyer sur l'héritage remarquable du programme, continuer à le faire évoluer pour l'avenir, et identifier, former et préparer la prochaine génération de vainqueurs de courses F1 et de champions du monde, en suivant le modèle que Red Bull Racing a su reproduire avec succès au cours des 20 dernières années."

Le programme junior autrichien, gros pourvoyeur de pilotes en Formule 1 par le truchement des deux écuries dont la marque dispose dans la discipline reine, est aujourd'hui dans une phase de transition, alors qu'il recherche toujours un pilote capable de marcher dans les traces de Sebastian Vettel et Max Verstappen.

L'avenir de ce dernier chez Red Bull est en effet au cœur des spéculations actuellement, quand bien même il est attendu qu'il reste à Milton Keynes au moins une saison supplémentaire.