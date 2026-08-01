Red Bull regrette de ne pas donner à Verstappen une F1 "avec laquelle il peut attaquer"

Après être monté sur le podium au Hungaroring, Max Verstappen s'est posé une question lors de la conférence de presse d'après-course : "'Mais comment diable puis-je me retrouver à cette position ?' J'étais stupéfait, et je le suis d'ailleurs toujours."

Cette deuxième place a naturellement réjoui Verstappen, mais il a immédiatement souligné que les problèmes de Red Bull n'étaient pas encore résolus.

Tout comme lors des qualifications à Budapest, le quadruple champion du monde a eu du mal à trouver le bon équilibre avec sa voiture - souffrant principalement de survirage tout au long du week-end - et après la course, Verstappen a également révélé qu'il avait une nouvelle fois constaté des dégâts sur sa voiture, sans pour autant entrer dans les détails.

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Laurent Mekies a admis que Red Bull n'avait pas réussi à tirer le meilleur parti de son package lors de la dernière course avant la trêve estivale et que l'équipe n'avait pas su fournir à ses pilotes les outils nécessaires pour pleinement se battre en piste.

"Nous n'avons jamais réussi à donner à Max et à Isack [Hadjar] une voiture avec laquelle ils pouvaient attaquer", a admis Laurent Mekies dimanche soir.

"Si je repense aux retours des pilotes à Spa ou en Autriche, ils estimaient probablement que la voiture était globalement au niveau escompté, tant en termes de sensations que sur ce qu'elle leur permettait de faire."

"Ça n'a jamais été le cas ce week-end. La situation était certes pire vendredi et samedi par rapport à aujourd'hui, mais je dois tout de même dire qu'aujourd'hui encore, la voiture ne procurait probablement pas un très bon feeling aux pilotes."

Max Verstappen avec le trophée de la seconde place en Hongrie. Photo de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Malgré tout, Mekies juge encourageant que le rythme pur soit théoriquement au rendez-vous. Alors que Verstappen se demandait ouvertement comment il avait réussi à monter sur le podium malgré tous les problèmes rencontrés par Red Bull, son patron a insisté sur le fait que le Néerlandais était en réalité le deuxième pilote le plus rapide en termes de rythme.

"Je pense qu'il est juste de dire que seul Lando [Norris] était clairement plus rapide que Max aujourd'hui. À mon avis, il pouvait rivaliser ou battre tous les autres. C'est donc positif, car cela signifie que nous disposons d'une marge de progression avec le package actuel."

Ce n'est pas pour autant que Red Bull n'a pas du pain sur la planche, bien au contraire. Selon Mekies, Red Bull doit comprendre, avant Zandvoort, pourquoi la RB22 présente une plage de fonctionnement aussi étroite, tout en améliorant sa constance.

"Nous allons essayer de comprendre pourquoi nous sommes autant à la limite en matière d'équilibre de la voiture, d'équilibre en virage, de performances de la voiture et de manque de performances. Ces dernières courses ont été difficiles, assurément pour les pilotes, mais aussi pour l'équipe, pour maintenir la voiture dans sa plage de fonctionnement."

Red Bull quatrième force du plateau à la trêve ?

La Red Bull RB22 dispose d'une fenêtre d'exploitation trop étroite, selon Mekies. Photo de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

En raison de ce manque de régularité, et du fait que Red Bull a débuté la saison avec un retard important partiellement dû à une voiture trop lourde, l'écurie occupe actuellement la quatrième place du championnat constructeurs. L'écart avec Mercedes, en tête du classement, dépasse déjà les 200 points.

L'écart avec McLaren, troisième, n'est "que" de 43 points, grâce notamment aux problèmes de fiabilité rencontrés par l'écurie de Woking. Mais McLaren a fait un bond en avant significatif grâce à ses améliorations de la Hongrie, comme l'a également souligné Mekies.

C'est la première course où nous battons à la fois les deux Ferrari et les deux Mercedes, mais je dois dire que McLaren a fait un très bon travail.

"Le package qu'ils ont apporté ici leur a sans aucun doute permis de faire un grand bond en avant. C'est donc très impressionnant", a déclaré le directeur de l'écurie Red Bull lorsqu'il a été interrogé par Motorsport.com.

"Attendons de voir comment les choses se passent sur un autre circuit, mais si je me base uniquement sur Budapest et sur le travail qu'ils ont accompli, c'est assurément très impressionnant."

"Je pense que c'est la première course où nous battons à la fois les deux Ferrari et les deux Mercedes, mais je dois dire que McLaren a fait un très bon travail au vu du rythme qu'ils ont affiché aujourd'hui."