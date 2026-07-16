Red Bull renonce à l'aileron "Macarena" après les accidents de Verstappen

Après une première alerte lors des qualifications du Grand Prix d'Autriche, Max Verstappen est de nouveau sorti de piste lors de la course de Silverstone. Deux incidents visiblement causés par une défaillance du système d'aileron arrière à flap rotatif (surnommé "Macarena" chez Ferrari) et qui ont entraîné une enquête de la FIA.

Pour aborder le GP de Belgique, sur le très rapide circuit de Spa, Red Bull a décidé de revenir à une configuration plus conventionnelle d'aileron arrière, abandonnant ainsi provisoirement le concept Macarena pour retrouver son aileron de début de saison.

Ferrari avait étonné le paddock lors des essais hivernaux en dévoilant ce concept, avant de l'éprouver lors des premières manches de la saison. L'idée derrière ce mode d'ouverture nouveau, qui implique la rotation partielle du flap au lieu de sa simple levée, est de profiter d'une meilleure efficacité aérodynamique et donc d'une meilleure réduction de la traînée.

Max Verstappen (Red Bull) a subi deux grosses sorties de piste lors des derniers GP. Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Le concept - avec un fonctionnement différent - a été développé chacun dans son coin par Ferrari et Red Bull, cette dernière l'introduisant formellement lors du GP de Miami. Toutefois, si la solution de la Scuderia n'a jusqu'ici présenté aucune défaillance, celle de la structure autrichienne ne semble pas totalement maîtrisée et la question du mauvais rattachement du flux d'air au moment de la fermeture du système se pose.

La FIA s'est saisie du dossier et, selon nos informations, Red Bull va devoir revoir sa copie pour des raisons de fiabilité et de sécurité. Quant à Ferrari, il semble qu'il n'y ait pas de souci particulier à se faire, le concept ayant jusqu'ici prouvé sa sûreté et sa fiabilité après une longue période de test.

"Nous allons revenir à l'ancienne version et voir quand la toute dernière sera à nouveau prête à être utilisée", a confirmé Max Verstappen ce jeudi devant les médias à Spa.

Outre Ferrari et Red Bull, McLaren est la troisième écurie à travailler sur ce concept. Un test devait être effectué à l'occasion du GP d'Autriche, mais il a été remis à plus tard car du travail de développement est encore nécessaire pour rendre viable cette solution technique.

Avec Filip Cleeren