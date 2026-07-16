Passer au contenu principal

Abonnez-vous gratuitement

  • Accédez rapidement à vos articles favoris

  • Gérez les alertes sur les infos de dernière minute et vos pilotes préférés

  • Donnez votre avis en commentant les articles

Recommandé pour vous

Ce que Verstappen a dit (et n'a pas dit) sur son avenir en F1 à Spa

Formule 1
GP de Belgique
Ce que Verstappen a dit (et n'a pas dit) sur son avenir en F1 à Spa

Hamilton continue d'éviter le simulateur : "Ça m'aide énormément"

Formule 1
GP de Belgique
Hamilton continue d'éviter le simulateur : "Ça m'aide énormément"

Stroll prévient : si le package de Hongrie tourne mal, un nouveau moteur ne suffira pas

Formule 1
GP de Belgique
Stroll prévient : si le package de Hongrie tourne mal, un nouveau moteur ne suffira pas

Pirelli explique son choix de maintenir la règle sur les pressions pneumatiques en MotoGP

MotoGP
Pirelli explique son choix de maintenir la règle sur les pressions pneumatiques en MotoGP

Red Bull renonce à l'aileron "Macarena" après les accidents de Verstappen

Formule 1
GP de Belgique
Red Bull renonce à l'aileron "Macarena" après les accidents de Verstappen

Gasly reconnaît qu'Alpine n'a "pas le rythme" face à Racing Bulls

Formule 1
GP de Belgique
Gasly reconnaît qu'Alpine n'a "pas le rythme" face à Racing Bulls

Pirelli confirme les types de pneus pour 2027

Formule 1
Pirelli confirme les types de pneus pour 2027

Lando Norris déjà frappé par une pénalité à Spa

Formule 1
GP de Belgique
Lando Norris déjà frappé par une pénalité à Spa
Formule 1 GP de Belgique

Red Bull renonce à l'aileron "Macarena" après les accidents de Verstappen

Red Bull a fait machine arrière concernant son aileron "rotatif" et ne l'utilisera pas au Grand Prix de Belgique, après les deux sorties de piste vécues par Max Verstappen et l'enquête menée par la FIA.

Fabien Gaillard
Mis à jour:
L'accident de Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de : Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Après une première alerte lors des qualifications du Grand Prix d'Autriche, Max Verstappen est de nouveau sorti de piste lors de la course de Silverstone. Deux incidents visiblement causés par une défaillance du système d'aileron arrière à flap rotatif (surnommé "Macarena" chez Ferrari) et qui ont entraîné une enquête de la FIA.

Pour aborder le GP de Belgique, sur le très rapide circuit de Spa, Red Bull a décidé de revenir à une configuration plus conventionnelle d'aileron arrière, abandonnant ainsi provisoirement le concept Macarena pour retrouver son aileron de début de saison.

Ferrari avait étonné le paddock lors des essais hivernaux en dévoilant ce concept, avant de l'éprouver lors des premières manches de la saison. L'idée derrière ce mode d'ouverture nouveau, qui implique la rotation partielle du flap au lieu de sa simple levée, est de profiter d'une meilleure efficacité aérodynamique et donc d'une meilleure réduction de la traînée.

Max Verstappen (Red Bull) a subi deux grosses sorties de piste lors des derniers GP.

Max Verstappen (Red Bull) a subi deux grosses sorties de piste lors des derniers GP.

Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Le concept - avec un fonctionnement différent - a été développé chacun dans son coin par Ferrari et Red Bull, cette dernière l'introduisant formellement lors du GP de Miami. Toutefois, si la solution de la Scuderia n'a jusqu'ici présenté aucune défaillance, celle de la structure autrichienne ne semble pas totalement maîtrisée et la question du mauvais rattachement du flux d'air au moment de la fermeture du système se pose.

La FIA s'est saisie du dossier et, selon nos informations, Red Bull va devoir revoir sa copie pour des raisons de fiabilité et de sécurité. Quant à Ferrari, il semble qu'il n'y ait pas de souci particulier à se faire, le concept ayant jusqu'ici prouvé sa sûreté et sa fiabilité après une longue période de test.

"Nous allons revenir à l'ancienne version et voir quand la toute dernière sera à nouveau prête à être utilisée", a confirmé Max Verstappen ce jeudi devant les médias à Spa.

Outre Ferrari et Red Bull, McLaren est la troisième écurie à travailler sur ce concept. Un test devait être effectué à l'occasion du GP d'Autriche, mais il a été remis à plus tard car du travail de développement est encore nécessaire pour rendre viable cette solution technique.

Avec Filip Cleeren

Lire aussi :

Partager ou sauvegarder cet article

Article précédent Gasly reconnaît qu'Alpine n'a "pas le rythme" face à Racing Bulls
Article suivant Stroll prévient : si le package de Hongrie tourne mal, un nouveau moteur ne suffira pas

Meilleurs commentaires
Plus de
Fabien Gaillard

Lando Norris déjà frappé par une pénalité à Spa

Formule 1
Formule 1
GP de Belgique
Lando Norris déjà frappé par une pénalité à Spa

Max Verstappen devient manager d'un jeune Belge de l'académie McLaren

Formule 1
Formule 1
Max Verstappen devient manager d'un jeune Belge de l'académie McLaren

Le programme du GP de Belgique F1 2026 : dates, horaires et infos

Formule 1
Formule 1
GP de Belgique
Le programme du GP de Belgique F1 2026 : dates, horaires et infos
Plus de
Max Verstappen

Ce que Verstappen a dit (et n'a pas dit) sur son avenir en F1 à Spa

Formule 1
Formule 1
GP de Belgique
Ce que Verstappen a dit (et n'a pas dit) sur son avenir en F1 à Spa

Wolff est "trop intelligent" pour recruter Verstappen, selon Steiner

Formule 1
Formule 1
Wolff est "trop intelligent" pour recruter Verstappen, selon Steiner

Le clan Piastri écarte l'idée "absurde" d'un départ, sur fond de rumeur Verstappen

Formule 1
Formule 1
Le clan Piastri écarte l'idée "absurde" d'un départ, sur fond de rumeur Verstappen
Plus de
Red Bull

Mercedes confirme sa stratégie d'évolution face à la résurgence de Ferrari

Formule 1
Formule 1
Mercedes confirme sa stratégie d'évolution face à la résurgence de Ferrari

Pérez révèle le discours brutal de Horner à son arrivée chez Red Bull

Formule 1
Formule 1
Pérez révèle le discours brutal de Horner à son arrivée chez Red Bull

Que fait Racing Bulls que Red Bull ne parvient plus à faire ?

Formule 1
Formule 1
Que fait Racing Bulls que Red Bull ne parvient plus à faire ?

Dernières actus

Ce que Verstappen a dit (et n'a pas dit) sur son avenir en F1 à Spa

Formule 1
GP de Belgique
Ce que Verstappen a dit (et n'a pas dit) sur son avenir en F1 à Spa

Hamilton continue d'éviter le simulateur : "Ça m'aide énormément"

Formule 1
GP de Belgique
Hamilton continue d'éviter le simulateur : "Ça m'aide énormément"

Stroll prévient : si le package de Hongrie tourne mal, un nouveau moteur ne suffira pas

Formule 1
GP de Belgique
Stroll prévient : si le package de Hongrie tourne mal, un nouveau moteur ne suffira pas

Pirelli explique son choix de maintenir la règle sur les pressions pneumatiques en MotoGP

MotoGP
Pirelli explique son choix de maintenir la règle sur les pressions pneumatiques en MotoGP