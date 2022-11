Red Bull se réorganise, la succession de Mateschitz entérinée

Charger le lecteur audio

Deux semaines après la disparition de Dietrich Mateschitz, cofondateur et grand patron de Red Bull, l'entreprise autrichienne met en place sa succession et une nouvelle organisation dirigeante. L'homme d'affaires était propriétaire de 49% des parts de l'entreprise, qui reviennent désormais à son fils, Mark Mateschitz. Ce dernier a adressé un courrier au personnel de Red Bull pour préciser le nouvel organigramme, précisant que tout avait été préparé en amont par son père avant son décès, le 22 octobre dernier à l'âge de 78 ans. Le choix a été fait de diviser en trois les prérogatives de direction de l'entreprise et non plus de les confier à un unique PDG.

"Comme proposé et souhaité par mon père et moi-même, et avec le soutien de nos partenaires thaïlandais, un comité de direction gérera les affaires commerciales de Red Bull", annonce Mark Mateschitz. "Il sera composé de Franz Watzlawick (directeur du secteur boissons), Alexander Kirchmayr (directeur financier), et Oliver Mintzlaff (directeur des projets d'entreprise et investissements). Franz, Alexander et Oliver forment notre dream team. Je suis très heureux qu'ils se chargent de cette tâche."

Âgé de 29 ans, Mark Mateschitz évoque des décisions qui permettront de "poursuivre avec succès l'œuvre de mon père, comme il l'aurait souhaité", alors que lui-même va changer de statut. Il a notamment démissionné du rôle de direction au sein du secteur bio de Red Bull afin de se consacrer uniquement à sa nouvelle casquette d'actionnaire. "Je ne pense pas que l'on doive être à la fois employé et actionnaire d'une même entreprise", justifie-t-il. "Je vais me concentrer sur mon rôle d'actionnaire et je le ferai avec une manière qui a du sens pour moi et que je juge nécessaire."

Mark Mateschitz lors du GP d'Autriche 2015.

Concernant la Formule 1, la constitution du nouveau comité de direction signifie que les écuries Red Bull Racing et AlphaTauri seront désormais sous la responsabilité d'Oliver Mintzlaff, qui aura sous sa coupe le volet sponsoring de l'entreprise, et du directeur financier Alexander Kirchmayr. Ce dernier aura un rôle décisif dans l'approbation des lignes budgétaires.

Ex-coureur de demi-fond, l'Allemand Oliver Mintzlaff est connu outre-Rhin, principalement pour son rôle de dirigeant au sein du RB Leipzig, club de football évoluant en Bundesliga et appartenant à la galaxie Red Bull. Avant d'occuper cette fonction, il était chargé de coordonner les engagements de la marque plus largement dans le football. Avant de rejoindre Red Bull, il a travaillé pour Puma de 2000 à 2008.

Comme l'avait déjà fait savoir Christian Horner, directeur de Red Bull Racing, ces changements à la tête de l'entreprise Red Bull faisant suite à la mort de Dietrich Mateschitz ne changeront rien à court et moyen terme dans la manière dont est gérée l'implication de la marque en Formule 1. "Bien qu'il n'y ait aucun changement dans la gestion quotidienne de Red Bull Racing, nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec une personne qui partage les mêmes idées et possède de solides références dans le sport de haut niveau", confirme un communiqué de l'écurie.



Avec Christian Nimmervoll