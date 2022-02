Red Bull s'offre un sponsor à 150 millions de dollars

Charger le lecteur audio

Red Bull Racing a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de sponsoring sur trois ans et à hauteur de 150 millions de dollars avec la plateforme de cryptomonnaie Bybit, basée à Singapour. Le chiffre n'a pas été officiellement confirmé mais il s'agirait à ce jour du contrat annuel le plus lucratif dans le domaine de la cryptomonnaie dans le sport international.

La semaine dernière, Red Bull Racing a déjà annoncé un important accord financier avec Oracle, géant de la technologie devenu son sponsor titre. L'écurie cherche ainsi à combler le départ de Honda, qui soutenait économiquement la structure dont elle était le motoriste ces dernières années, mais aussi à financer la création de son département moteur Red Bull Powertrains. L'accord qui s'ajoute avec Bybit est une étape supplémentaire et significative en ce sens.

La livrée 2022 présentée la semaine dernière par Red Bull Racing est ainsi déjà très remaniée puisque ce nouveau sponsor majeur fait une apparition très remarquée : sur l'aileron avant, sur les flancs du cockpit et sur l'aileron arrière.

Fondée en 2018, Bybit est une bourse de produits dérivés traitant essentiellement des contrats donnant la possibilité d'acheter ou de vendre de la cryptomonnaie à un certain prix et à une date future. En novembre dernier, la compagnie est devenue le sponsor principal de l'équipe nationale argentine de football.

"Ils partagent la passion de l'équipe qui est d'exister à la pointe de l'innovation technologique, d'imposer le rythme de la compétition et de bouleverser le statu quo", explique Christian Horner, directeur de Red Bull Racing. "En outre, Bybit s'engage à enrichir l'expérience des fans de F1 grâce à l'innovation numérique. Il s'agit également d'une mission essentielle pour l'équipe, et l'aide de Bybit nous permettra d'établir un lien plus profond, plus immersif et unique avec l'équipe pour les fans du monde entier."

Bybit est la dernière entreprise du secteur de la cryptomonnaie en date à rejoindre la Formule 1, alors que plusieurs écuries ont déjà noué des liens avec d'autres sociétés de ce type. La plus connue jusqu'à présent était Crypto.com, partenaire direct de la F1 ainsi que d'Aston Martin, et sponsor titre du prochain Grand Prix de Miami, dont la première édition aura lieu le 8 mai.

Avec Adam Cooper

