Red Bull n'a plus de sponsor titre mais ne prévoit pas de remplacement

Red Bull Racing ne prévoit pas de remplacer Aston Martin comme sponsor titre l'année prochaine alors que le constructeur britannique de voitures de sport concentre désormais ses efforts sur sa propre équipe de Formule 1 suite au rachat de Racing Point.

Les deux entreprises ont conclu, début 2018, un partenariat de sponsoring en titre et une collaboration technique sur le projet de l'Hypercar Valkyrie. En plus de faire partie du nom officiel de l'équipe, Aston Martin voyait son logo figurer à des endroits très visibles sur les F1 du team de Milton Keynes, notamment au niveau de l'aileron arrière. On trouvait aussi le logo sur les combinaisons des pilotes. Mais suite au rachat d'Aston Martin par Lawrence Stroll et à son projet de rebaptiser Racing Point sous le nom de la société britannique, il a été convenu que le parrainage de Red Bull prendrait fin au terme de cette saison 2020.

Alors que Red Bull espère ajouter de nouveaux sponsors à son package en 2021, le patron de l'équipe, Christian Horner, a néanmoins clairement indiqué qu'il n'est pas prévu de trouver un nouveau partenaire de ce type pour l'instant. "Nous n'avons pas de sponsor titre pour remplacer Aston Martin l'année prochaine [mais] nous aurons de nouveaux sponsors que nous introduirons l'année prochaine", précise-t-il. "Aston Martin ne sera évidemment pas sur notre voiture. Nous en avons bénéficié quatre ans : trois ans en tant que sponsor titre et quatre ans en tout avec eux sur la voiture. Nous avons contribué à promouvoir la marque et nous avons évidemment entretenu une excellente relation avec le projet Valkyrie."

"Il est évident que nos accords ont été conclus sous la direction de l'ancien PDG Andy Palmer, qui a toujours apporté un soutien considérable à l'équipe", ajoute Horner. "Et avec le rachat de l'entreprise par Lawrence, il était évidemment naturel pour eux de se retirer. Nous attendons avec impatience de voir le nom d'Aston Martin continuer à vivre en F1 l'année prochaine."

Bien que le contrat de sponsoring se termine, Red Bull continuera à travailler sur le projet Valkyrie, les livraisons de l'Hypercar routier designé par Adrian Newey étant prévues pour 2021. "La voiture est en marche et nous faisons tous les essais. Bien sûr, la relation va jusqu'à ce que toutes les voitures soient achevées par Red Bull Advanced Technologies", assure le patron d'équipe.

Red Bull a l'habitude de s'associer aux grandes marques automobiles pour son parrainage en titre. Elle avait auparavant signé un accord avec le constructeur automobile Infiniti de 2013 à 2015 mais celui-ci a pris fin suite à la scission de l'équipe de Milton Keynes avec Renault.