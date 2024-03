Red Bull présentera trois livrées dessinées par des fans en 2024

Durant la saison 2023, Red Bull avait profité des trois manches américaines du championnat pour afficher trois livrées différentes dessinées par des fans, dans le cadre de l'opération "Make Your Mark". Celle-ci est renouvelée en 2024, cette fois sous le nom de "REBL CUSTMS", et verra l'écurie autrichienne disposer de livrées spéciales lors des Grands Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, de Singapour et des États-Unis à Austin.

Pour participer, il suffit de passer par le programme numérique de Red Bull soutenu par son sponsor titre Oracle, "The Paddock", et de proposer sa création sans qu'il soit nécessaire d'avoir des compétences particulières en graphisme. En effet, les fans pourront customiser entièrement le look de la RB20 en vue de ces trois courses en s'appuyant sur cet outil qui, selon le communiqué, va proposer "une série de motifs, qui s'inspirent des livrées spéciales historiques de l'équipe, comme l'unique CamoBull de 2015".

Puis il est ajouté : "Des couleurs personnalisées et des autocollants exclusifs ont été créés pour que les fans puissent se joindre à l'équipe afin de célébrer les 20 ans de Red Bull Racing. Trois packs d'autocollants uniques, liés aux 20 dernières années de course autour du monde, seront débloqués tout au long de la saison, ce qui signifie que chaque design CUSTMS produira un look en édition limitée pour Silverstone, COTA et les rues de Singapour."

Une fois les propositions reçues, une shortlist de cinq livrées sera présentée en vue de chacune des courses et les fans pourront alors voter pour leur préférée, qui sera celle que l'écurie utilisera. Le créateur ou la créatrice dont le design sera retenu sera invité(e) à venir le voir lors de la course en question, avec la personne de son choix, grâce à un voyage tous frais payés jusqu'au bord de la piste.

Olly Hughes, responsable marketing de Red Bull Racing, a déclaré : "Pour notre 20e année en Formule 1, nous voulions que nos fans puissent interagir avec l'équipe plus que jamais, afin qu'ils soient au cœur de nos célébrations. Nous avons tiré les leçons de 2023 et avons voulu faire de REBL CUSTMS un moyen créatif, mais accessible et simple de personnaliser notre voiture, afin de donner au plus grand nombre de fans la possibilité de faire partie de l'histoire de l'équipe. Nous continuons à utiliser The Paddock pour rapprocher nos plus grands supporters de la piste et CUSTMS est un autre exemple de notre capacité à trouver des moyens nouveaux et intéressants pour y parvenir."