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Red Bull, Verstappen et l'ADUO : ce verdict FIA qui a toujours du mal à passer

Selon Max Verstappen, la course de Monza a démontré qu'il existe un écart significatif avec le déploiement électrique du moteur Mercedes. En coulisses, Red Bull reste mécontente de la hiérarchie dessinée par l'ADUO.

Ronald Vording
Ronald Vording
Publié:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo de : Mark Thompson / Getty Images

À l'issue du week-end de Zandvoort, la FIA a enfin confirmé publiquement ce que l'on savait déjà dans le paddock depuis le week-end de Monaco : tous les constructeurs se sont vu attribuer au moins un jeton dans le cadre du système d'"opportunités supplémentaires de développement et de mise à niveau" (ou ADUO) de la Formule 1, à l'exception de Red Bull Ford Powertrains.

Après la première période de mesure, le nouveau motoriste basé à Milton Keynes disposait du moteur thermique le plus puissant du championnat, et la deuxième période de mesure, qui s'est achevée après le Grand Prix de Hongrie, n'a en rien modifié cette situation.

Lire aussi :

Le long retard pris dans l'annonce publique s'explique entièrement par le mécontentement de Red Bull en coulisses. L'écurie a en effet demandé à plusieurs reprises des éclaircissements, le PDG Oliver Mintzlaff s'étant lui-même fortement impliqué dans cette affaire.

Ces derniers mois, Verstappen s'est montré très prudent dans ses commentaires concernant l'ADUO, en partie parce qu'il ne souhaitait pas s'attirer les foudres de la FIA alors que le processus était encore en cours. Après l'annonce officielle, Motorsport.com a interrogé le Néerlandais à Monza sur l'issue de l'affaire, mais, à la surprise générale, il a indiqué que les discussions se poursuivaient en coulisses.

"Même commentaire de ma part que la dernière fois : en tant qu'équipe, nous sommes surpris. On ne voit pas les mêmes chiffres. Donc, oui, nous sommes toujours en discussion avec la FIA sur ce sujet. Et on verra ce qu'il en ressort."

La référence à des discussions en cours est quelque peu surprenante étant donné que les résultats ont été officiellement annoncés, mais la FIA a précisé que Red Bull restait mécontente et continuait d'exprimer son insatisfaction en coulisses - même si cela ne changerait rien aux résultats.

Un système discutable mais validé par les constructeurs

Cela s'explique également par le fait que Red Bull dispose de peu d'arguments à faire valoir. Le véritable débat va plus loin - dans le fonctionnement même du système - mais les écuries ne peuvent pas vraiment s'exprimer à ce sujet. 

Le "problème" fondamental réside dans le fait que les mesures se basent uniquement sur les performances du moteur thermique, alors que les possibilités d'amélioration concernent également la partie électrique de l'unité de puissance.

Nikolas Tombazis, responsable Monoplace à la FIA, avait déclaré qu'il était disposé à prendre en compte davantage de paramètres, mais que les écuries et les constructeurs avaient insisté pour que le système reste aussi simple que possible.

Avec Red Bull au sommet du classement des moteurs thermiques, cette faiblesse du système est mise en évidence de la pire manière qui soit. Red Bull présente des lacunes sur le volet électrique du moteur et doit y remédier, mais ne peut le faire car elle n'a pas reçu de jeton ADUO.

L'exemple de Monza

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

De nouveau interrogé sur l'ADUO à Madrid, Verstappen a également souligné ce problème et estimé que le Grand Prix d'Italie avait mis en évidence cette situation de la manière la plus claire qui soit.

"Le fait est que, bien sûr, on dispose des mesures relatives au moteur thermique, mais pas celles concernant la batterie, n'est-ce pas ? Il s'agit donc de deux éléments distincts qui, au final, fournissent pratiquement la même puissance."

"Si l'on ne mesure qu'un seul élément, il se peut que nous soyons très performants du côté thermique et peut-être moins performants du côté de la batterie par rapport à Mercedes. C'est très difficile à savoir, mais c'est à cela que cela ressemble pour le moment."

Monza en a apporté la confirmation. Verstappen a réussi à tenir tête à Mercedes grâce au mode "Overtake" - et donc à l'énergie supplémentaire qu'il pouvait récupérer et déployer en se trouvant à une seconde ou moins -, mais une fois en tête et privé de ce mode, les véritables limites sont apparues au grand jour.

"Nous n'avions tout simplement pas le même niveau de déploiement que Mercedes, et cela s'est vu très clairement lorsque j'ai pris la tête. Il était très difficile de leur résister. Je ne parvenais à rester avec eux que lorsque j'avais le mode 'Overtake' activé."

"Donc, oui, il nous faut simplement faire mieux et continuer à travailler, continuer à essayer de nous améliorer dans tous les domaines : la voiture, le moteur, la batterie, tout ça. C'est un travail sans fin, c'est un processus de développement continu. Nous savons sur quoi nous devons travailler, mais cela prend du temps."

C'est toutefois plus facile à dire qu'à faire, car Red Bull est fortement limité dans ses possibilités sans jeton ADUO. Bien sûr, la stratégie de déploiement peut être optimisée pour chaque circuit, mais Red Bull est le seul motoriste qui n'est pas autorisé à introduire de mise à niveau et qui dépend, dans une certaine mesure, des autres s'il veut un jour quitter la première place.

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