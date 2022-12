Red Bull et Verstappen ont fêté les titres 2022 à Milton Keynes

Charger le lecteur audio

Max Verstappen est assuré du titre de Champion du monde depuis le Grand Prix du Japon alors que Red Bull Racing avait définitivement écarté la concurrence lors du GP des États-Unis. Ce vendredi soir, à Bologne, le pilote et l'écurie ont officiellement reçu leur trophée des mains du président de la FIA lors du traditionnel gala organisé en fin d'année pour célébrer l'ensemble des champions des disciplines sanctionnées par la fédération.

Lire aussi : Gala FIA : Verstappen et les champions 2022 ont reçu leurs trophées

Ce samedi, dans le cadre des festivités pour saluer ses succès tout au long d'une saison marquée par 17 victoires en 22 épreuves – dont 15 pour le seul Verstappen, ce qui constitue un nouveau record –, l'équipe Red Bull avait donné rendez-vous à ses fans "en bas de chez elle" dans le cadre d'une démonstration dans les rues de Milton Keynes, la ville anglaise où siège le constructeur autrichien.

Verstappen, mais également son équipier Sergio Pérez (vainqueur des GP de Monaco et de Singapour), étaient présents et ont gratifié les fans de donuts dans la fraîcheur de cette fin d'automne, au volant de RB7 de 2011 aux couleurs des F1 contemporaines de l'écurie. Christian Horner, le directeur, ainsi qu'Adrian Newey, son responsable technique, étaient également de la partie.

Ce sont environ 30 000 personnes qui se sont rassemblées pour assister à ce show, qui n'avait plus eu lieu depuis 2011 : "La dernière fois que nous avons fait rouler les voitures à Milton Keynes, c'était il y a 11 ans, et voir les fans, l'équipe et leurs familles tous ici aujourd'hui est très spécial", a déclaré Horner.

"Pouvoir ramener les trophées des pilotes et des constructeurs dans notre ville de Milton Keynes, après une saison aussi incroyable, est un grand moment de fierté. Quelle meilleure façon de célébrer ces accomplissements qu'avec la ville qui est notre foyer depuis le tout début. Nous aimerions remercier l'ensemble du conseil et des autorités de Milton Keynes pour tout ce qu'ils ont fait pour rendre cette journée possible, mais surtout, nous aimerions remercier les fans."

"Trente-mille personnes sont venues faire la fête avec nous tout au long de la journée et nous sommes vraiment reconnaissants de votre soutien. Ce soutien nous accompagne dans chacune de nos courses. De la part de tout le monde chez Oracle Red Bull Racing, nous vous souhaitons à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et nous avons hâte de vous revoir tous au cours de la nouvelle année alors que nous nous dirigeons vers la saison 2023 pour défendre nos titres."

Utilisez les flèches ci-dessous pour passer d'une photo à l'autre.

Des Red Bull F1 1 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Sergio Perez, Red Bull Racing 2 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing 3 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool Des fans de Max Verstappen, Red Bull Racing 4 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing 5 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing 6 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Christian Horner, Red Bull Racing 7 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool Sergio Perez, Red Bull Racing 8 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool Christian Horner, Red Bull Racing team principal 9 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool Sergio Perez, Red Bull Racing 10 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool Sergio Perez, Red Bull Racing 11 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing 12 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing 13 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing 14 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing 15 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Sergio Perez, Christian Horner et Adrian Newey, Red Bull Racing 16 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing 17 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing 18 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool Sergio Perez, Red Bull Racing 19 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool Sergio Perez, Red Bull Racing 20 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool Sergio Perez, Red Bull Racing 21 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing 22 / 22 Photo de: Red Bull Content Pool