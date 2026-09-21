Red Bull admet que le mystérieux problème de Verstappen ne sera pas corrigé avant 2027
Laurent Mekies a reconnu que Red Bull souffrait d'une "dégradation" de sa voiture au cours des week-ends de Grand Prix, dont les problèmes ne pourront pas tous être résolus cette année.
Photo de : Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Au cours de plusieurs week-ends de Grand Prix de la saison 2026 de F1, Max Verstappen s'est plaint d'un étrange problème de dégradation progressive des performances de la RB22 au fil des séances, au point qu'il a fini par la qualifier de voiture "faite en papier".
Ces problèmes concernent généralement l'arrière de la Red Bull et ne datent pas d'hier puisque le Néerlandais a indiqué les avoir remontés depuis plusieurs années. Cette caractéristique, à savoir que la voiture se dégrade au fil du roulage, a donc survécu à la refonte complète de la réglementation.
Interrogé sur le sujet par Motorsport.com, notamment sur la persistance de telles difficultés et la compréhension par l'écurie de leur origine, Laurent Mekies a déclaré : "Je ne pense pas que nous allons expliquer de quoi il s'agit ni comment nous allons y remédier."
Il s'agit d'un problème complexe. Sinon, nous en aurions déjà trouvé la cause.
"Mais Max a raison [lorsqu'il dit] qu'il y a une certaine dégradation des performances de la voiture au fil d'une séance et d'une course. Il a également raison de dire que ce n'est pas un problème nouveau. Nous ne restons pas les bras croisés. Nous essayons de nous y attaquer de différentes manières."
"De toute évidence, je considère qu'il s'agit d'un problème complexe. Sinon, nous en aurions déjà trouvé la cause. Mais tout le monde adopte une attitude très constructive à ce sujet et nous essayons d'avancer pas à pas pour parvenir enfin à en comprendre les causes."
Du mieux à Madrid, avant 2027
Max Verstappen (Red Bull)
Photo de: Rudy Carezzevoli / Getty Images
Le samedi à Monza, lorsque Verstappen a évoqué la "voiture faite de papier", a permis de comprendre un certain nombre de choses. Les leçons tirées ont été mises en pratique dès Madrid, avec un problème qui s'en est alors trouvé atténué.
"Nous avons fait quelques progrès encourageants à cet égard [au Madring]", a déclaré Mekies. "Nous n'aurons jamais une image complète de la situation, mais nous l'avons assurément, au prix de nombreuses difficultés, mieux cernée."
"Nous n'avons pas encore trouvé toutes les solutions pour la voiture, mais je suis convaincu que nous sommes sur la bonne voie. Cela ne se fera pas du jour au lendemain ; c'est donc un processus qui nous occupera probablement jusqu'à l'année prochaine."
Des changements importants seront ainsi nécessaires sur le châssis en vue de 2027, modifications qui ne peuvent pas réellement intervenir en 2026 en grande partie en raison de la contrainte du plafond budgétaire qui, à ce stade de la saison et alors qu'une partie des ressources a déjà été tournée vers l'an prochain, interdit tout changement d'ampleur.
D'ici la fin de la campagne, ce problème a donc de grandes chances de se répéter. Mekies ne souhaite cependant pas s'appesantir sur ses causes.
"Écoutez, je ne vais pas entrer davantage dans les détails ici. Mais comme je l'ai dit, il est vrai que certains aspects des performances de la voiture ne se maintiennent pas toujours à un niveau optimal. Et cela a de sérieuses répercussions sur les chronos."
"C'est donc un problème que nous [devons résoudre]. Il ne fait aucun doute que tout le monde s'efforce d'y remédier pour l'avenir."
Avec Ronald Vording
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