En quête de performance, Red Bull remanie son département technique

Après des mois, voire des années, de désertion dans son département technique et un début de saison plus que délicat, Red Bull a annoncé plusieurs changements dans son département technique. L'équipe veut "renforcer ses efforts sur la performance et l'innovation" en faisant évoluer son organigramme.

Un premier changement est mis en place avec effet immédiat : Ben Waterhouse, jusque-là ingénieur en charge de la performance, voit ses responsabilités étendues, pour devenir responsable performance et du design. Il travaillera directement sous la direction du directeur technique, Pierre Waché.

Waterhouse occupait son ancien poste chez Red Bull depuis 2017. Il est passé par BMW Sauber et Toro Rosso au cours de sa carrière. "Cette évolution renforce l'intégration entre [la performance et la conception] et va accélérer le développement de solutions dédiées à la performance", annonce Red Bull.

Une promotion depuis Racing Bulls

Le second changement est également une promotion interne puisqu'Andrea Landi, directeur technique adjoint de Racing Bulls, va rejoindre Red Bull le 1er juillet prochain, et reprendre le rôle de responsable de la performance de Ben Waterhouse. Il travaillera sous la responsabilité de ce dernier.

Landi a fait ses débuts en F1 chez Toro Rosso, avant de passer par le DTM puis de retrouver la Formule 1 chez Ferrari, au poste de responsable de la dynamique du véhicule. Il a par la suite retrouvé sa première équipe, devenue Racing Bulls.

Le rôle d'Andrea Landi avait évolué il y a un an, après le départ de Jody Egginton, le directeur technique de Racing Bulls. Il était l'un des deux directeurs techniques adjoints, en charge du design, aux côtés de Guillaume Cattelani, dont le poste couvre la recherche de performance.

"Son expertise va renforcer les capacités de l'équipe à trouver des performance", a indiqué Red Bull au sujet de l'arrivée de Landi dans son équipe. "Ces changements soutiennent les ambitions techniques à long terme de l'équipe et reflètent ses efforts continus pour faire évoluer les talents en interne, tout en attirant des experts du championnat."