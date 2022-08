Le règlement F1 2023 modifié va bientôt être validé

Charger le lecteur audio

Serait-ce la fin des discussions autours du marsouinage, et des rebonds en général ? C'est en tout cas, semble-t-il, le terme d'un processus de plusieurs mois qui a été atteint puisque le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a annoncé ce lundi soir que la nouvelle version du Règlement Technique 2023, résultant des discussions avec l'ensemble des acteurs de la Formule 1, avait été rédigée et allait désormais être soumise au Conseil Mondial du Sport Automobile (CMSA) pour qu'il la valide, condition sine qua non à son entrée en vigueur pour la saison à venir. À ce stade des discussions, ce passage devant le conseil est en général une formalité.

"Après avoir discuté du problème du marsouinage avec les 20 pilotes de F1 et les 10 directeurs d'équipe, je suis heureux de confirmer que nous allons soumettre un Règlement Technique 2023 mis à jour au CMSA cette semaine pour régler cela, en plus des mesures déjà prises pour le reste de cette saison", pouvait-on lire sur le compte officiel du président de la fédération internationale.

Depuis le début de la saison 2022 de F1, qui a vu le retour en force de l'effet de sol dans la génération d'appui, les monoplaces, à des degrés divers, ont été ou sont victimes de rebonds intempestifs, notamment dans les portions rapides ou sur les pistes bosselées. Ces rebonds résultent pour une partie du phénomène de marsouinage, qui est un décrochage aérodynamique qui entraîne un relevage soudain de la voiture avant que celle-ci ne soit de nouveau appuyée vers le sol. Pour l'autre, les rebonds viennent de la rigidité plus importante des suspensions des monoplaces, nécessaire à l'optimisation de l'effet de sol mais qui les rend particulièrement sensibles aux aspérités des tracés.

Ces phénomènes ont été particulièrement visibles sur certains circuits urbains, notamment Monaco et Bakou. La course organisée dans la capitale azerbaïdjanaise a surtout marqué les esprits au vu des images de voitures en proie à d'importants rebonds mais également suite aux réactions des pilotes, dont certains se sont plaints de douleurs. Cela a précipité la prise en main du dossier par la FIA qui s'est depuis attelée à tenter de travailler à la fois pour limiter les dangers (santé, sécurité) à court terme, tout en réfléchissant à une manière de mieux appréhender les choses pour les saisons futures.

Concernant le court terme, la mesure des oscillations aérodynamiques (AOM) entrera en lice dès le Grand Prix de Belgique au retour de la trêve, tout comme un meilleur contrôle de la rigidité des planches sous les monoplaces. Certaines écuries sont en effet fortement soupçonnées d'avoir trouvé un moyen de passer ces tests statiques tout en envoyant en piste des monoplaces capables de dépasser les limites prescrites en matière de déformation.

Pour le plus long terme, la FIA avait notamment dans l'idée de rehausser la gorge du diffuseur ainsi que les bords du plancher de 25 mm pour ces derniers, suscitant la colère de certaines structures. La rumeur évoque depuis quelques jours un compromis à 15 mm pour le bord du plancher.