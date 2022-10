Règlement Financier : Aston Martin écope d'une légère amende

Charger le lecteur audio

Après avoir rendu publique la sanction infligée à Red Bull pour avoir enfreint le Règlement Financier de la F1 et dépassé le plafond budgétaire lors de la saison 2021, la FIA a délivré son verdict quant à l'infraction dite "procédurale" commise par Aston Martin.

Comme cela a été le cas de Red Bull, mais aussi de Williams plus tôt dans la saison, l'équipe britannique a conclu un Accord d'acceptation d'infraction (ABA) avec l'organe directeur. Dans un communiqué publié ce vendredi, la FIA a expliqué qu'Aston Martin avait "exclu et/ou ajusté de manière inexacte des dépenses" dans les documents fournis. Cela comprenait notamment les dépenses effectuées pour la construction de sa nouvelle usine, à Silverstone, et celles concernant sa soufflerie et son simulateur.

En conséquence, l'écurie a écopé d'une pénalité financière : "AMR [Aston Martin] a accepté l'imposition des sanctions suivantes :

AMR doit payer une pénalité financière de 450'000 dollars à la FIA dans les 30 jours suivant la date d'exécution de l'ABA (Article 9.5 du Règlement Financier).

AMR assume les coûts contractés par l'Administration du plafond budgétaire dans la préparation de l'ABA."