Le changement de réglementation F1 pour 2021 est adopté

La nouvelle réglementation technique, sportive et financière de la Formule 1 pour 2021 a été officiellement approuvée, conformément au calendrier mis en place et selon lequel une publication des documents était espérée le 31 octobre.

Après de longs mois d'échanges, de réunions et de débats entre les différents acteurs de la F1 (dirigeants de la discipline, FIA, écuries, promoteurs, etc.) et plusieurs désaccords, la première date butoir fixée à l'été 2019 avait été repoussée. Cette fois-ci, il ne fait plus aucun doute que la refonte de la discipline tant voulue par Liberty Media aura bien lieu. Certaines écuries, notamment Mercedes et Red Bull, ont récemment plaidé pour un report d'un an de ces profonds changements, mais cette option n'a pas été retenue.

Ce jeudi, le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA a adopté à l'unanimité les propositions réglementaires, qui vont ainsi pouvoir être publiées et détaillées. En marge du Grand Prix des États-Unis qui a lieu ce week-end à Austin, une conférence de presse était organisée pour donner davantage de précisions sur un projet dont les contours étaient déjà connus depuis un moment.

"C'est une journée particulière pour la F1", a annoncé Jean Todt, président de la FIA. "C'est un peu la conclusion de deux années de travail intenses, de recherche, de développement, et c'est très satisfaisant aussi de voir le résultat d'une collaboration étroite avec nos partenaires de la F1. L'objectif est d'offrir une discipline plus viable, plus sûre et plus passionnante, avec un ensemble de règles novateur. Les voitures devraient pouvoir s'affronter de plus près, ce qui est très important, et l'action en piste devrait être intense avec de plus grandes opportunités d'attaques et de dépassements."

"L'objectif du Règlement Sportif est de rendre la F1 moins complexe et plus simple à comprendre. Enfin, pour la première fois dans l'Histoire de la F1, il y a l'introduction de règles économiques, et je dois là-dessus en donner le crédit à Chase Carey, pour avoir constamment pris ce dossier en compte. J'étais incertain, mais il m'a convaincu, ainsi que les autres."

La future réglementation technique est le fruit d'un travail de recherches conjoint de la FIA et de la Formule 1, avec pour objectif de créer des monoplaces dont les performances ne sont pas affectées lorsqu'elles se suivent en piste, rendant ainsi les dépassements plus probables. L'aspect de ces autos a également été travaillé pour les rendre plus futuristes, alors que l'effet de sol fait son grand retour.

En ce qui concerne le Règlement Sportif, sa publication devrait permettre d'en savoir plus sur d'éventuels changements de format dans les week-ends de Grand Prix.

Enfin, sur le plan financier, la saison 2021 marquera l'introduction d'un plafond budgétaire de 175 millions de dollars par écurie (soit environ 157 millions d'euros), ne comprenant pas les dépenses liées au marketing ni aux salaires des pilotes.