Les règles F1 modifiées pour autoriser les renforts

Des mesures de dernière minute ont été adoptées en Formule 1, afin d'aider les écuries à résoudre les problèmes provoqués par la nouvelle réglementation en vigueur, notamment par rapport au marsouinage. La première, déjà évoquée sur Motorsport.com, est l'augmentation du poids minimal des voitures, passant de 795 à 798 kg. En effet, la majorité des écuries ne parvenaient pas à s'approcher de ce palier, alors que les monoplaces ne pesaient encore que 752 kg l'an passé. Cette prise de poids s'explique notamment par l'apparition de nouveaux éléments de sécurité et les pneus 18 pouces, plus imposants que leurs prédécesseurs.

Selon les bruits de couloir dans le paddock, Alfa Romeo et McLaren semblaient être les deux seules écuries à s'être rapprochées de cette limite. En conséquence, les équipes avaient manifesté leur volonté de légèrement augmenter le poids. L'argument présenté était que la perte de poids des monoplaces nécessitait de gros investissements, rendus impossibles par le plafond budgétaire mis en place. Les écuries proches de la masse d'origine pourront placer du lest autour de la voiture, tandis que celles qui s'en éloignaient se trouvent moins pénalisées.

L'autre changement est quant à lui visible. En cherchant une solution au marsouinage pendant les essais hivernaux, les équipes ont réalisé que ce phénomène pouvait être accentué par une flexion trop prononcée du plancher, augmentant drastiquement l'appui et plaquant davantage la voiture contre le sol. Parmi les solutions trouvées, certaines voitures ont arboré des renforts métalliques aux essais de Bahreïn mais cette solution n'était pas autorisée par le règlement.

La FIA l'a donc modifié en rendant ces supports légaux. Les détails de cette mise à jour ont été ajoutés à l'Article 3.5.7 du Règlement Technique du Championnat du monde, qui couvre les composants auxiliaires du plancher. Il dispose que les équipes peuvent installer un seul renfort de chaque côté de la monoplace et que celui-ci doit être fixé sur le plancher et "la partie entièrement suspendue de la voiture". En outre, ce renfort doit être "d'une section circulaire avec un diamètre n'excédant pas 5 mm, à l'exception de détails minimes au niveau de ses points de fixation intérieurs et extérieurs, ou à des fins d'ajustement."