La remontée de Pérez en Hongrie peut-elle sauver son volant ?

Malgré une course solide dimanche au GP de Hongrie, Sergio Pérez, auteur d'une nouvelle bévue samedi en qualifications, est toujours sur la sellette chez Red Bull, et le prochain Grand Prix de Belgique risque d'être déterminant pour le futur du Mexicain.

Pérez a été confirmé pour deux années de plus chez Red Bull au printemps, à la faveur d'un solide début de saison, qui l'a vu signer quatre podiums sur les cinq premières courses, le dernier remontant au Grand Prix de Chine où il avait décroché la troisième place. Depuis, cependant, le Mexicain connaît une période difficile, avec des performances en berne et des erreurs répétées, principalement en qualifications. Une série de contre-performances qui a amené Red Bull à faire valoir sa clause de résultats envers Pérez, désormais menacé de perdre son volant s'il ne parvenait pas à hisser son niveau de jeu.

Sous la pression, le vice-champion 2023 a connu un nouveau week-end catastrophique à Silverstone, stoppé en Q1 après une sortie et lointain 17e en course. Après ce nouveau faux-pas, les dirigeants de chez Red Bull ont donné deux Grands Prix à Pérez pour se rétablir, les deux derniers avant la trêve estivale : le GP de Hongrie et le GP de Belgique.

Or, le Mexicain a commis une nouvelle erreur lourde de conséquence dès la Q1 sur le Hungaroring, en sortant à nouveau de la piste, ce qui l'a contraint à s'élancer du fond de la grille. Le lendemain, cependant, et au contraire de Silverstone, le natif de Guadalajara produisait une course solide, qui lui permettait d'arracher les points de la septième place.

Un rétablissement salutaire, mais qui n'a pas levé les doutes de ses employeurs quant aux capacités de leur second pilote à assurer une prestation solide chaque journée d'un week-end de Grand Prix. Car Red Bull est désormais particulièrement menacé au classement constructeurs par McLaren, alors que Ferrari et Mercedes ont aussi privé Verstappen de victoires, trois formations qui peuvent au contraire chacune compter sur deux pilotes solides et relativement constants.

"Oui, c'est quelque chose qui doit changer", a encore répété Christian Horner au sujet des résultats de Pérez, même s'il a salué la prestation en course de son pilote. "C'était probablement la meilleure course de Checo depuis la Chine, je dirais. Il devrait donc tirer une certaine confiance de cette course. S'il s'était qualifié en meilleure position, il aurait été beaucoup plus compétitif."

Sergio Pérez s'est une nouvelle fois compliqué la tâche en sortant de la piste dès la Q1 en Hongrie. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

De son côté, et malgré de bons points marqués en Hongrie, Pérez a perdu une nouvelle position au championnat, où il occupe désormais le septième rang, devant George Russell mais derrière Lewis Hamilton, troisième en Hongrie après sa victoire à Silverstone. S'il regrette sa bévue des qualifications, Pérez veut voir le positif, et sa performance en course.

"Je pense qu'il faut prendre les choses du bon côté", estime ainsi ce dernier. "Nous avons eu un vendredi très performant, nous avons eu une course performante en termes de rythme - le rythme est là, donc c'est un point positif. Le reste, je suis sûr que ça se fera tout seul. C'est une question de temps. Le plus important est que le rythme soit là, et j'espère vraiment que pour la Belgique, je pourrai me battre à nouveau pour le podium."

"J'apprendrai de ces erreurs"

Sergio Pérez est revenu sur sa sortie de piste au début de la Q1 sur le Hungaroring, qu'il attribue à un manque de réussite. "Je pense que nous avons juste poussé au mauvais moment, mais cela aurait pu arriver à n'importe qui", estime-t-il. "La piste est devenue plus humide dans le virage 8. Je suis passé par là, et d'autres pilotes ont eu le même problème, mais dans une moindre mesure."

"Je pense que je prends les choses telles qu'elles sont. J'apprendrai de ces erreurs, mais elles peuvent arriver à tout le monde. Je vais donc me remonter les manches. Comme je l'ai dit, le plus important, c'est que le rythme soit là."

Quoi qu'il en soit, la remontée de Pérez lors de la course en Hongrie a prouvé qu'il avait encore les capacités de performer, et le podium aurait pu être envisageable sans cette erreur en qualifications. L'expérience du Mexicain demeure un sérieux atout face à certains prétendants à son baquet, comme le jeune Liam Lawson. Qui plus est, Pérez jouit d'une extraordinaire popularité chez lui au Mexique, et dans tout le continent américain, ce qui reste un autre atout majeur.

De son côté, Helmut Marko, le conseiller spécial de Red Bull, demeure inflexible, et répète que la position du Mexicain au sein de l'équipe sera évaluée après le GP de Belgique de cette semaine, qui sera déterminant pour la suite. "Pérez a fait une très bonne course et la stratégie a bien fonctionné", a déclaré Marko au micro de la chaîne autrichienne ORF. "Nous restons fidèles à notre approche. Le lundi suivant Spa, je me rendrai en Angleterre pour discuter de la procédure avec Horner."

Propos recueillis par Ben Hunt et Sönke Brederlow