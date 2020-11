Renault croit toujours à la troisième place mais se méfie de Ferrari

Daniel Ricciardo le martèle depuis l'arrivée du Grand Prix de Turquie : Renault est désormais en position d'outsider dans la lutte pour la troisième place du championnat constructeurs. L'Australien précise toutefois sa pensée avant la reprise des hostilités, soulignant qu'il n'établit pas ce constat "de manière pessimiste". Renault a pris une petite claque à Istanbul par rapport à Racing Point et McLaren, accusant désormais 18 points de retard au classement. La dernière ligne droite de la saison, constituée de deux Grands Prix à Bahreïn puis de la finale à Abu Dhabi, débute ce week-end sur le circuit de Sakhir. Et malgré le retard accumulé, les deux pilotes Renault veulent jouer leur carte à fond.

"C'était probablement en pensant à Racing Point, car ils ont plus souvent eu la voiture la plus rapide cette saison", explique Ricciardo quant à ses propos plaçant Renault en position d'outsider. "Dans cette bataille, je dirais que nous sommes les outsiders. J'imagine qu'avec McLaren, ça a été plus équilibré. Je pense que McLaren et nous sommes les outsiders par rapport à Racing Point. Après la Turquie, nous le sommes clairement. Je ne le dis pas de manière pessimiste. Nous avons des points à rattraper, mais il y en a encore beaucoup à prendre sur les trois prochains Grands Prix, donc je ne considère pas que ce soit hors d'atteinte. La Turquie a clairement été un revers pour nous, mais nous ne sommes pas encore trop loin. J'ai hâte d'y être. Nous avons une belle bataille à livrer."

Une bataille qui pourrait ne plus se jouer à trois mais à quatre, compte tenu du regain de forme de Ferrari. Après le podium de Sebastian Vettel et la quatrième place de Charles Leclerc en Turquie, la Scuderia ne pointe plus qu'à 24 longueurs de la troisième position au championnat, ce qui pourrait aiguiser son appétit au terme d'une saison bien morose pour les Tifosi… Esteban Ocon en a bien conscience.

"C'est très serré entre nous tous, et nous avons vu que Ferrari revenait dans une forme beaucoup plus forte récemment, avec le retour d'un excellent rythme", prévient le Français. "Racing Point a été rapide toute l'année. Ils n'ont parfois pas inscrit autant de points qu'ils le pouvaient, mais comme nous l'avons vu dernièrement, ils sont là et ils sont un peu plus rapides que nous. C'est difficile de tirer des conclusions après des week-ends particuliers comme Portimão ou en Turquie. Je pense que ce sera un peu un retour à la normale et nous verrons le véritable rythme de chaque équipe."

Un retour à la normale mais pour lequel Renault espère également ne pas connaître d'événement contraire. Victime de plusieurs problèmes techniques ces dernières semaines, Ocon sait que des points précieux se sont envolés de la sorte. "Comme d'habitude, il faudra essayer d'extraire le maximum du package, avoir une bonne fiabilité", insiste-t-il. "Ce sera important pour les deux voitures et nous donnerons notre maximum pour marquer des points et, je l'espère, décrocher cette troisième place au championnat. C'est notre objectif."

À éviter aussi, un contact entre les deux pilotes, tel que cela a pu survenir au départ du Grand Prix de Turquie, dans des circonstances malchanceuses déjà rangées au rayon des mauvais souvenirs. "Daniel est venu s'excuser", précise Ocon. "En fait, je ne savais même pas que c'était Daniel qui m'avait touché. Je pensais que Valtteri [Bottas] m'avait touché à deux reprises, vu mon tête-à-queue et celui de Valtteri au premier virage. Et plus tard, Valtteri m'a à nouveau touché donc j'ai cru que c'était lui les deux fois. Daniel a présenté ses excuses, naturellement. Il n'avait nulle part où aller. Il est clair que ce n'était pas sa faute. C'était juste le mauvais endroit au mauvais moment."