Renault lance une étude sur l'avenir de l'usine moteur de Viry

Renault a lancé une étude d'évaluation pour décider de l'orientation future de son usine moteurs de Viry-Châtillon, alors qu'il est de plus en plus probable que la marque française mette fin à son projet de moteur de Formule 1.

Selon les informations de Motorsport.com, la direction de Renault a informé, plus tôt dans la journée, le personnel de l'usine française et de celle d'Enstone, qui gère l'écurie Alpine F1, des idées ayant été évoquées. Bien qu'aucune décision finale n'ait été prise, l'objectif de l'étude pourrait être de proposer un plan qui assure un maintien des activités sportives et automobiles de Renault au sein de l'usine de Viry, si le projet du constructeur français en tant que motoriste en F1 devait prendre fin.

Il semblerait qu'il y ait une volonté claire de pousser les ingénieurs principaux et les autres membres du personnel de l'usine française vers des domaines de nouvelles technologies qui assureront l'avenir de Renault. Il pourrait s'agir du développement de l'hydrogène et de la poursuite des travaux sur la technologie des batteries. Ces changements garantiront que le personnel travaillant actuellement sur le projet F1 aura toujours un avenir dans l'entreprise, même si elle ne produit plus de moteurs pour les Grands Prix.

Alors que des rumeurs circulaient depuis plusieurs mois selon lesquelles Renault envisageait de mettre un terme à ses activités dans le domaine de la F1, le développement d'aujourd'hui est la première étape formelle indiquant que cette idée est en passe d'être concrétisée.

Le nouveau conseiller d'Alpine F1, Flavio Briatore, qui a été recruté pour aider à redresser la situation de l'équipe en Grand Prix, aurait joué un rôle clé en conseillant à la direction de Renault d'abandonner la construction de son propre moteur pour devenir une équipe cliente.

Comme nous l'avons révélé précédemment, Alpine est sur le point de conclure un accord avec Mercedes pour devenir une équipe cliente au passage du cap de la nouvelle ère de réglementation qui débutera en 2016.

Flavio Briatore, conseiller spécial d'Alpine F1. Photo de: Alpine

Le partenariat devrait être similaire à celui qu'Aston Martin entretient actuellement avec Mercedes, c'est-à-dire qu'il engloberait la suspension arrière et la boîte de vitesses du constructeur allemand. Des sources ont également indiqué qu'il existe également une possibilité que, si un accord pouvait être conclu rapidement et que les circonstances étaient favorables, certains éléments du partenariat puissent se mettre en place dès 2025.

Une fin historique

La fin officielle de la production de moteurs de F1 par Renault serait un moment historique, le constructeur français ayant été impliqué d'une manière ou d'une autre dans la discipline, soit en tant qu'équipe d'usine, soit en tant que fournisseur de moteur, et ce pour une période quasiment ininterrompue depuis 1977.

Renault a refusé de commenter la situation autour de Viry-Châtillon, et l'équipe n'a pas voulu commenter les spéculations au sujet de son avenir lors des derniers mois. Bruno Famin, le directeur de l'équipe Alpine F1, a déclaré lors du dernier Grand Prix d'Espagne : "Nous ne commentons pas les rumeurs. Nous devons beaucoup de respect à tous ceux qui travaillent à Viry sur ce projet, et la pire des choses serait de commenter les rumeurs."