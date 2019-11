Renault voit une chance "de jouer les titres" dans les règles 2021

Ce jeudi, la réglementation 2021, celle d'une révolution annoncée de la Formule 1 sur les plans sportif, technique et financier a été approuvée puis dévoilée plus en détails. Plafond de dépenses, monoplaces futuristes, écarts resserrés et changements drastiques pour favoriser les luttes en piste sont évidemment au programme comme cela est désormais su depuis le début du processus.

Un processus que Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault F1, a tenu à saluer. "L’approbation des Règlements Financier, Technique et Sportif 2021 par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA marque la conclusion d’un travail complet mené par la Formule 1, la FIA et les équipes. Ils confirment également la vision du nouveau propriétaire de la F1, qui souhaite un sport plus équitable, plus divertissant et durable, sans trahir l’ADN qui nous fait aimer cette discipline complexe à laquelle Renault est fidèle depuis quarante-deux ans."

Une phrase particulière dans le contexte de l'écurie française. Celle-ci, quatrième en 2018, ne pourra certainement pas rééditer sa performance en 2019. Surtout son avenir au-delà de 2020 va dépendre du processus d'analyse approfondi que la nouvelle direction a lancé et qui va mettre sur la table l'ensemble des projets de la marque, y compris la F1, même si celle-ci n'est pas particulièrement ciblée.

Abiteboul de poursuivre : "En dépit de certains compromis visant à aligner les différents modèles créés par les accords Concorde actuels et ses disparités non viables, ces mesures représentent des opportunités importantes pour une équipe comme la nôtre, augmentant ainsi nos chances de réduire l’écart vers le sommet et de jouer la victoire et les titres dans des délais raisonnables. Nous continuerons à travailler ensemble pour peaufiner ces réglementations, mais le fait que les fondamentaux soient désormais confirmés nous permettra de planifier les développements nécessaires d’ici la première course de 2021."

L'écurie en a aussi profité pour dévoiler des rendus informatiques de la monoplace de base présentée par la Formule 1 mais aux couleurs de Renault (à découvrir en cliquant sur les flèches de part et d'autres des images sous le titre de l'article).