Renault dévoile sa livrée pour la saison 2020 de F1

Renault était la seule écurie à ne pas encore avoir officiellement présenté ses couleurs pour 2020. La R.S.20 a disputé les tests hivernaux de février parée d'une livrée entièrement noire et surtout marquée des différences notables en termes de philosophie avec sa devancière, notamment au niveau du nez.

Ce mercredi, à Melbourne, un événement a permis de lever le voile sur la livrée définitive, qui habillait pour l'occasion une ancienne monoplace. Sans surprise, la livrée est noire et jaune, couleurs historiques de Renault, et elle reprend dans les grandes lignes celle de 2019. En revanche, plus intéressante est l'arrivée comme sponsor titre de DP World, exploitant portuaire mondial originaire de Dubaï, dont les logos s'afficheront en grand sur la carrosserie de la R.S.20.

Daniel Ricciardo sera de nouveau le pilote phare du Losange pour la campagne à venir. L'Australien sera accompagné d'Esteban Ocon, le Français faisant son retour à la compétition quasiment un an et demi après son dernier Grand Prix, celui d'Abu Dhabi 2018 avec Racing Point. L'objectif de Renault sera de terminer quatrième après avoir déçu en finissant cinquième l'an passé.