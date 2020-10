Renault fournira des moteurs à Red Bull si c'est nécessaire

Malgré des années difficiles lors de leur collaboration durant l'ère du V6 turbo hybride, Renault a indiqué à Motorsport.com, quelques heures après l'annonce du retrait de Honda de la F1 en fin d'année 2021, qu'il ne rechignerait pas à respecter la réglementation sportive et fournirait bien entendu à Red Bull des unités de puissance si aucune solution n'était trouvée d'ici le milieu d'année prochaine.

En effet, après l'officialisation du départ de Honda ce 2 octobre, qui est arrivée comme une surprise quelques semaines après l'annonce de la signature des nouveaux Accords Concorde, la première question qui est venue à l'esprit, au-delà des considérations générales sur l'état d'une discipline qui n'a attiré que le constructeur nippon dans ses filets côté motoriste depuis 2014, était celle de savoir qui allait être le prochain motoriste de Red Bull (et d'AlphaTauri), si jamais l'équipe reste en F1.

Mercedes ayant auparavant refusé et comptant déjà quatre équipes dans son pool, Ferrari n'étant pas au mieux dans le domaine, fournissant trois écuries et ayant également dit non en 2015, l'option la plus crédible parait ironiquement être Renault. Mais pas forcément dans le cadre d'une négociation en bonne et due forme.

En effet, le Règlement Sportif 2022 prévoit dans son Annexe 6 (Annexe 9 pour les règlements 2020 et 2021) que si une écurie ne trouve pas de fournisseur passé une certaine date, un accord doit être obligatoirement conclu avec le motoriste qui fourni le moins de teams. Voici comment est rédigé le second point de l'alinéa b du Préambule de l'Annexe 6 :

"Chacun des constructeurs d'unité de puissance [...] doit : [...]

2. si la FIA le demande avant le 1er juin (ou toute autre date convenue par écrit entre tous les constructeurs d'unité de puissance et la FIA) de la saison précédant celle au cours de laquelle ces unités de puissance doivent être fournies, équiper au moins un nombre d'équipes égal à l'équation suivante :

[l'équation implique que chaque motoriste, dans les conditions actuelles connues, devrait fournir quatre écuries]

Ce faisant, la FIA va d'abord allouer la fourniture d'unités de puissance entre les constructeurs qui fournissent le plus petit nombre d'écuries, étant entendu que les équipes sans accord de fourniture doivent être allouées au(x) constructeur(s) d'unité de puissance qui fourni(ssen)t le plus petit nombre d'équipes, et ainsi de suite."

[...]

Toute attribution de ce type faite par la FIA devra être formalisée par un accord de fourniture avec l'équipe concernée au plus tard le 1er août (ou à toute autre date convenue par écrit entre tous les fabricants d'unités de puissance et la FIA)."

Dans de telles conditions, Renault coche évidemment toutes les cases car le Losange ne fournira a priori personne en dehors de son écurie officielle (qui sera appelée Alpine) puisque McLaren est actuellement dans sa dernière saison de collaboration avec Viry-Châtillon. Aussi, si jamais Red Bull ne trouvait pas d'accord avec Ferrari ou ne parvenait pas à s'entendre avec la marque française, la FIA obligerait à la conclusion d'accord de fourniture.

Une situation que Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault F1, accepte totalement, tout en mettant en avant une échéance lointaine avant la survenue d'une telle éventualité et en assurant qu'aucune discussion n'a encore eu lieu. "Je peux confirmer qu'il n'y a eu absolument aucune discussion à ce stade", a-t-il déclaré pour Motorsport.com. "Étant dans la discipline, nous sommes bien au courant de la réglementation, et nous avons bien l'intention de la respecter et de nous conformer à nos obligations."

"Évidemment, c'est un peu plus détaillé : il faut qu'on nous demande, et on ne nous a pas encore demandé, et ensuite il y a des circonstances très spécifiques, y compris le timing, pour que cela se fasse. Et nous sommes encore assez loin de cette fenêtre, qui n'est pas avant le printemps de l'année prochaine. Nous savons qu'en F1 beaucoup de choses peuvent se passer dans une période de temps très limitée, et le printemps 2021 est encore très loin. Toute sorte de choses peuvent se produire. Comme je l'ai dit, nous respecterons toute obligation qui pourrait découler de cette circonstance."

Je ne m'attends pas à ce que nous soyons leur plan A ! Cyril Abiteboul

Quand il lui est demandé si une nouvelle collaboration avec Red Bull serait étrange, étant donné la manière dont leur histoire commune s'est terminée, Abiteboul répond : "Je pense, mais nous devons évidemment nous pencher sur le sport. Et je pense que nous sommes encore très loin de devoir éventuellement franchir ce pas. Je ne peux pas imaginer que Red Bull n'a pas un plan en réserve. Il est clair qu'ils devaient être au courant, et Helmut [Marko] et Christian [Horner] ne manquent pas d'idées et de solutions. Je ne m'attends pas à ce que nous soyons leur plan A !"

Abiteboul a déclaré que la décision de Honda n'était pas une surprise totale. "Nous savons que c'est toujours quelque chose qui peut arriver. Je savais qu'ils devaient confirmer leur position après 2021, et c'était probablement le moment de le faire – et peut-être que l'absence de confirmation était déjà une indication, car quand je vois à quel point nous sommes déjà avancés dans la conception du moteur de 2022, je suppose que c'est de facto une forme d'orientation."

Propos recueillis par Adam Cooper

