Renault est rentré en Europe, le personnel à l'isolement

L'écurie Renault F1 Team a regagné l'Europe suite à l'annulation du Grand Prix d'Australie, qui aurait dû se tenir ce week-end. Alors que tout était en place à Melbourne, tout a basculé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier après l'apparition d'un cas de COVID-19 au sein de l'équipe McLaren. Après de nombreuses discussions et tergiversations, l'épreuve a finalement été purement et simplement annulée, tandis que le début de saison pourrait ne pas avoir lieu avant début juin.

"Quelle semaine !", résume l'écurie française ce lundi sur ses réseaux sociaux. "Merci à tous pour vos messages; nous pouvons confirmer que l'équipe de course est bien rentrée chez elle, tout le monde est en sécurité et en isolement préventif pour le moment. Enstone et Viry sont en train de planifier les semaines à venir jusqu'à ce que nous sachions quand nous pourrons à nouveau courir."

Renault a logiquement pris des mesures d'isolement par précaution pour les membres revenus de Melbourne, ce que toutes les autres équipes ont choisi de faire. C'est notamment le cas de Ferrari, avec un degré supérieur de restriction puisque la Scuderia a annoncé ce week-end la fermeture de ses usines à Maranello et Modène.

Alors que le monde traverse une grave crise, Renault a tenu à se tourner vers les fans de F1 : "Nous aimerions avoir de vos nouvelles également. Comment allez-vous ? Travaillez-vous, êtes-vous à la maison ? Jusqu’à notre retour en piste, nous trouverons de nouvelles façons de vous divertir: qu'aimeriez-vous voir sur nos réseaux ? Faites-le nous savoir. Prenez soin de vous et des autres.