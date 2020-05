Une autre bonne nouvelle en vue du GP de Grande-Bretagne

La saison 2020 de Formule 1 est à l'arrêt depuis l'annulation du Grand Prix d'Australie le 13 mars dernier et les reports/annulations, par la suite, des neuf autres manches qui devaient démarrer l'exercice en raison de la pandémie de COVID-19. La discipline reine travaille depuis quelques semaines à la mise en place d'un plan pour débuter la compétition en Autriche par deux courses les 5 et 12 juillet, plan qui a connu une avancée majeure puisque le gouvernement autrichien y a donné son feu vert.

Lire aussi : Le plan pour 2 GP d'Autriche obtient le feu vert du gouvernement

Initialement, cette double épreuve de Spielberg devait être suivie, deux semaines plus tard, par deux courses à Silverstone. Mais d'importants doutes ont été soulevés par la décision des autorités britanniques de mettre en place une quarantaine de 14 jours à l'entrée sur le territoire, restriction qui ne semblait pas devoir être épargnée au personnel de la Formule 1. Cependant, la semaine passée, le Premier ministre Boris Johnson a demandé à son cabinet que le championnat en soit exempté, ce qui a replacé les deux GP envisagés sur les rails, désormais au début du mois d'août.

Même si l'annonce officielle concernant le statut particulier accordé à la F1 n'a pas encore eu lieu, un pas de plus a été fait dans la direction de la tenue des deux courses puisqu'il a été annoncé ce samedi par le secrétaire d'État à la culture, Oliver Dowden, que les événements sportifs pourraient reprendre dans le pays dès ce lundi. "Plus de deux mois après l'arrêt du sport et après des discussions 24 heures sur 24 avec des experts médicaux et des organismes sportifs professionnels, je suis ravi d'annoncer aujourd'hui que le gouvernement a publié des directives qui permettent aux compétitions sportives de reprendre à huis clos dès lundi au plus tôt et, surtout, uniquement lorsque cela est sans danger", a-t-il ainsi déclaré lors d'une allocution publique.

Lire aussi : La liste complète des participants aux 24 Heures du Mans virtuelles

"C'est à chaque sport, individuellement, de décider quand il doit reprendre la compétition ; ils connaissent le mieux leur compétition. Mais le football, le tennis, les courses de chevaux, la Formule 1, le cricket, le golf, le rugby, le snooker et d'autres encore sont tous prêts à revenir sur nos écrans sous peu, les courses de chevaux étant les premières à sortir des stalles dans le Nord-Est la semaine prochaine. Cela a été un énorme défi d'en arriver là. Nous avons adopté une approche médico-légale et clinique, en travaillant avec la santé publique anglaise et le ministère de la santé à chaque étape du processus."

La F1 devrait selon toute vraisemblance annoncer son programme européen dans les prochains jours, le championnat espérant toujours organiser entre 15 et 18 Grands Prix cette année en Europe, en Asie, dans les Amériques et dans le Golfe. Les GP de France, de Monaco, d'Australie et des Pays-Bas n'y figureront pas.

Voir aussi :