Pas plus de 40 personnes par équipe sur la grille en 2020

L'ensemble des mesures ont été ratifiées par le Conseil Mondial ce vendredi et, dans la foulée, les règlements prenant en compte ces modifications ont été publiés sur le site officiel de la FIA. Cela offre notamment l'opportunité de savoir en détail ce à quoi ressembleront les procédures entourant les courses lors des Grands Prix 2020.

Les changements sur la grille

Concernant la grille, des changements notables ont été effectués pour respecter les procédures de distanciation physique en réduisant notamment le nombre de personnes présentes. Ainsi, les écuries ne pourront désormais avoir que 40 personnes sur la grille, soit la moitié des effectifs autorisés au circuit lors de chaque Grand Prix en 2020.

Avec la disparition des cérémonies pré-course, la ligne des stands sera désormais fermée à 20 minutes du départ et non plus à 30. Les pneus devront être montés sur le voitures cinq minutes avant le départ (et aussi lors d'une reprise de course interrompue), contre trois habituellement, et à ce signal "le personnel des équipes et les chariots de matériel doivent commencer à quitter la grille".

Une nouvelle règle indique également que "quand le signal des trois minutes [avant le départ] est indiqué, pas plus de 16 personnes par équipe sont autorisées sur la grille". Les membres restant devront, comme d'habitude, l'avoir quittée avant le signal des 15 secondes avant le départ.

Le podium

Concernant la cérémonie du podium, qui devrait assez drastiquement changer, aucune précision n'a été donnée. Toutefois une grande flexibilité a été laissée dans l'annexe 3 du Règlement Sportif puisqu'il est indiqué qu'à chaque course à huis clos, "la procédure pour la cérémonie du podium sera détaillée dans les Notes de l'épreuve publiées par le directeur de course". En revanche, pour les GP ouverts au public, la procédure normale sera suivie.

Allègement des couvre-feux

Les protocoles mis en place dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19 vont ralentir le travail des écuries dans les garages. Ainsi, des modifications ont été apportées pour leur offrir un peu plus de marge vis-à-vis des périodes de couvre-feu.

Elles peuvent désormais travailler une heure plus tard les jeudi et vendredi soirs, avec un couvre-feu d'une durée de huit heures contre neuf auparavant.

Commissaires à distance

La FIA a envisagé la possibilité que les commissaires sportifs désignés pour chaque Grand Prix puissent être empêchés de voyager. En conséquence, ceux-ci pourront remplir leur rôle à distance si nécessaire : "Dans des circonstances exceptionnelles, si des commissaires ne sont pas présents au début de l'événement, ils doivent être disponibles et joignables à tout moment pour remplir leurs fonctions."

Limitations aéro

Dans le cadre d'une modification des restrictions en matière d'essais aéro, les équipes ont désormais la possibilité de travailler cette année sur leurs packages 2022, mais uniquement pour ce qui concerne la vérification de leurs systèmes de freinage. Le reste du travail sur l'aérodynamique pour 2022 doit attendre le 1er janvier 2021.

Pour les souffleries, les règles autorisent "des tests sur banc d'essai visant à développer des composants de systèmes de freinage avec un minimum de conduite d'air et à condition que ces tests ne testent pas simultanément (ou ne fournissent en aucune façon des données ou des connaissances fortuites sur) la performance ou l'endurance de pièces ou de systèmes considérés comme de la carrosserie".

Enfin, les équipes sont autorisées à utiliser la mécanique des fluides numérique (CFD) "dans le seul but de développer des composants de systèmes de freinage et des bancs d'essai associés, mais à l'exclusion de tout développement de conduites d'air et de pièces ou systèmes considérés comme de la carrosserie".