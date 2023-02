Un retour de Grosjean en F1 ? "Ne jamais dire jamais"

Charger le lecteur audio

Depuis la fin de sa carrière en Formule 1, Romain Grosjean s'épanouit outre-Atlantique. Le pilote franco-suisse de 36 ans va se lancer dans sa troisième campagne en IndyCar, championnat où il a signé une pole position et trois podiums en 30 courses. En parallèle, il vient de faire ses débuts en IMSA aux 24 Heures de Daytona dans la catégorie GTD, au volant d'une Lamborghini de l'écurie Iron Lynx.

La F1 paraît bien loin pour le pilote aux 181 Grands Prix, mais la situation pourrait-elle changer ? Andretti Autosport, l'écurie de Grosjean en IndyCar, a pour projet de rejoindre le championnat en partenariat avec General Motors via sa marque Cadillac. L'intéressé pourrait-il en être, lui demande GQ ?

"Une chose que j'ai apprise l'an dernier, c'est de ne jamais dire jamais", répond Grosjean. "J'avais dit à ma femme que je n'habiterais jamais aux États-Unis, que je ne courrais jamais dans un championnat américain et que je ne ferais jamais l'Indy 500, et maintenant j'ai fait les trois. C'est juste qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Actuellement, je prends du plaisir en IndyCar. Je prends du plaisir à pouvoir faire les courses d'Endurance d'IMSA avec Lamborghini. C'est le bon équilibre pour moi."

"Bien sûr, la Formule 1 reste la catégorie reine du sport automobile. Alors si c'était une écurie pour gagner, oui. Bien sûr, Andretti aura beaucoup de travail s'ils arrivent en Formule 1, comme Haas en son temps. Tout de suite, je dirais que je préfère rester en IndyCar, mais encore une fois, on ne sait jamais. Quand les choses sont faites et concrètes devant soi, parfois on change d'avis."

Romain Grosjean (Andretti) en piste à Laguna Seca

La carrière de Grosjean en F1 s'est évidemment achevée par son terrible accident au Grand Prix de Bahreïn, mais aussi par deux saisons très difficiles pour l'écurie Haas, lors desquelles l'intéressé n'a marqué que dix points en 36 Grands Prix… avec une motivation parfois en berne.

"Ma dernière année chez Haas, nous avons fait la première course après le COVID en juillet en Autriche. Et j'ai perdu les freins deux fois en essais libres", relate Grosjean. "J'ai appelé ma femme et je lui ai dit : 'C'est fini pour moi. Je quitte l'équipe, quoi qu'il se passe à la fin de l'année'. Je suis arrivé au stade où je sentais que je n'allais plus avoir la motivation pour relever ce défi, et j'avais besoin de nouveauté. Je pense que quand on rejoint une nouvelle écurie comme moi avec Haas, il y a beaucoup de motivation pour bâtir l'équipe et d'espoir pour l'avenir."

"À vrai dire, les deux dernières années en Formule 1 – 2019 et 2020 – n'ont pas été très appréciables. Bien évidemment, on atteint un stade où l'on sait avoir atteint le maximum et où c'est forcément la fin. Puis ici, aux États-Unis, en IndyCar, c'est différent. Tout le monde a une chance de gagner. Et ce week-end [à Daytona], nous n'avons peut-être pas la meilleure voiture, mais nous avons une catégorie que nous pouvons gagner. Alors il y a toujours de ça. Et c'est ce que je dis. Quand beaucoup de gens demandent si je vais retourner en Formule 1, je réponds : 'Non, si ce n'est pas dans une écurie où je peux gagner', car c'est ce que je veux – plus que d'être en Formule 1. Mais être en Formule 1, c'est très fun pendant un bon moment."

