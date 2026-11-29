Formule 1

Retraite de Marc Márquez : Fernando Alonso a d'abord cru à une fake news

Marc Márquez a mis un terme à sa carrière en MotoGP à l'issue de la saison 2026.

Ed Hardy

Publié: 29 nov. 2026, 14:36

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Photo de : Getty Images

Le double champion du monde de Formule 1 Fernando Alonso a été tellement surpris par l'annonce soudaine de la retraite de Marc Márquez en MotoGP qu'il a d'abord cru à une fausse information générée par l'intelligence artificielle.

Vendredi, Márquez a créé la surprise en annonçant qu'il quitterait le championnat à l'issue de la finale de la saison 2026, ce week-end à Valence, à l'âge de 33 ans. Et ce alors que l'Espagnol vient de décrocher cette année son 10e titre mondial toutes catégories confondues, son huitième en MotoGP, égalant ainsi le record de Giacomo Agostini.

Márquez a toutefois expliqué que la peur ressentie sur sa moto, liée à ses antécédents de blessures, avait motivé sa décision. Une annonce qui a malgré tout provoqué une onde de choc dans le monde des sports mécaniques.

Son compatriote Fernando Alonso a notamment publié un message de remerciement sur les réseaux sociaux, confiant qu'il allait avoir "du mal à s'habituer aux dimanches" sans regarder Márquez.

Interrogé sur cette publication à l'occasion du Grand Prix de F1 du Qatar ce week-end, Alonso a répondu : "Cela m'a pris par surprise, car j'avais vu qu'il avait récemment prolongé son contrat pour une ou deux années supplémentaires. Au début, je ne savais pas si c'était vrai ou non, parce qu'il y a tellement de vidéos générées par l'IA et de choses de ce genre aujourd'hui que je ne savais pas si c'était réel."

"Puis, quand j'ai compris que c'était vrai, j'ai ressenti un peu de choc et de tristesse. En fin de compte, aussi bien en tant que sportif qu'en tant que passionné de moto, il m'est arrivé de regarder le replay d'un Grand Prix simplement pour voir ce qu'il avait fait, car il était souvent le principal facteur de spectacle en course."

"Il va donc nous manquer, mais je pense qu'il a très bien expliqué ses raisons. Le moment semble donc venu pour lui de s'arrêter. Tout ce que nous pouvons faire, c'est le remercier pour tout ce qu'il nous a apporté en piste, pour toute cette magie, et lui souhaiter le meilleur pour le prochain chapitre de sa vie."

Isack Hadjar a partagé un sentiment similaire, lui qui a "eu les larmes aux yeux" en découvrant la nouvelle. Son coéquipier chez Red Bull, Max Verstappen, s'est toutefois montré un peu moins surpris. Le quadruple champion du monde avait vu l'état du bras droit de Márquez et s'attendait davantage à cette décision. Celui-ci avait notamment été gravement touché lors de sa violente chute au Grand Prix d'Espagne 2020.

Depuis, Márquez a subi plusieurs opérations, tout en étant victime d'autres blessures, ce qui a rendu son parcours particulièrement éprouvant.

"Je n'ai pas été choqué, parce qu'il a tout gagné, et même plus, en MotoGP", a explique Verstappen. "C'est un sport très dangereux. Quand on regarde tous les pilotes, je pense que chaque année, ils finissent par subir une blessure ou se casser des os."

"Dans le cas de Marc, surtout, depuis 2019, les choses ont été assez… Je ne connais évidemment pas tous les détails de son quotidien, mais d'après ce que j'ai vu et les discussions que j'ai eues avec lui, le retour après tout ça a été difficile. Comme on peut aussi le voir sur une photo, son épaule et les muscles autour sont très marqués. Je trouve déjà remarquable ce qu'il a réussi à accomplir malgré tout cela."

"Mais cela montre à quel point il est bon. Je ne suis pas surpris, et il le mérite pleinement. Il peut prendre sa retraite selon ses propres conditions, en ayant remporté le titre, et profiter de la vie, parce qu'il y a bien plus que le MotoGP dans l'existence."

"C'est pareil pour moi en Formule 1. J'espère simplement qu'il va maintenant profiter de la vie, y compris en dehors des circuits, avec sa famille et ses amis. Qu'il pensera probablement un peu moins à la course. Et surtout, qu'il restera en bonne santé, parce que je pense que toutes les blessures que ces pilotes accumulent au cours de leur carrière finissent par peser sur eux plus tard dans leur vie."

"On le constate chez beaucoup de pilotes. J'espère simplement que la deuxième partie de sa vie sera formidable."

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