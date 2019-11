C'était un 10 novembre : Massa honoré par Ferrari

Il y a six ans, Ferrari célébrait Felipe Massa au Mugello, dans le cadre des Finali Mondiali. Après huit saisons passées sous les couleurs de la Scuderia, et un titre de vice-Champion du monde acquis en 2008, le Brésilien n'avait pas été prolongé, prié de faire la place pour permettre le retour de Kimi Räikkönen aux côtés de Fernando Alonso.

Vainqueur de 11 Grands Prix avec Ferrari, Massa était alors fêté au Mugello par 15 000 personnes, devant lesquelles il avait notamment pris part à une démonstration au volant de plusieurs monoplaces frappées du cheval cabré, avant de disputer ses deux dernières courses avec l'équipe italienne hors d'Europe.

"Nous avons passé d'excellents moments ensemble", avait insisté Luca di Montezemolo, alors président de Ferrari, "et d'autres moments plus difficiles, comme l'accident à Budapest [en 2009]. Il y a eu des années très chargées et je voulais le remercier publiquement. Il est temps de changer et également de trouver une nouvelle motivation. Felipe a été un véritable 'Ferrariste' et il fera toujours partie de notre histoire."

À la fin de son histoire avec Ferrari, Massa a rejoint Williams, où il a passé quatre saisons avant de mettre un terme définitif à sa carrière, fin 2017.

