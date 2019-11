C'était un 26 octobre : Jerez 1997 et le sacre de Villeneuve

Une séance de qualifications avec trois pilotes dans le même temps au millième près, Jacques Villeneuve finalement en pole position, Michael Schumacher le plus prompt et leader en début de course, puis l'accrochage polémique entre les deux hommes : revenir sur le Grand Prix d'Europe 1997 pourrait demander du temps, mais l'Histoire a retenu que l'Allemand a dû abandonner après son coup de sang, et que le Canadien a terminé troisième de cette course, coiffant alors la couronne mondiale.

"C'était un week-end exceptionnel, et un peu irrationnel oui", se souvenait Villeneuve lors d'une interview accordée à Motorsport.com en 2017. "Mais ça avait commencé avant, il y avait eu des 'jeux'. Irvine m'avait bloqué trois fois pendant les essais libres, juste pour embêter, pour faire un peu des jeux psychologiques. Du coup, j'ai dû marcher jusqu'à son garage, faire semblant d'être hyper énervé. C'était le jeu du loup dans la meute pour savoir qui allait être le plus fort. C'était un week-end entièrement comme ça."

"Les qualifications avec les trois dans le même temps, c'était génial. J'avais fait un bon premier tour. En gommes neuves, sur ce tracé, j'avais beaucoup de difficulté à faire un tour sans commettre d'erreur, la voiture était vraiment nerveuse, c'était compliqué. Le premier tour n'était pas fait avec une grosse agressivité, c'était vraiment un tour pour ne pas sortir, pour avoir un temps sans commettre d'erreur. Mais ensuite, en attaquant, je n'arrivais pas à aller plus vite, et les deux autres pilotes non plus. C'était donc parfait d'avoir fait ce tour quasiment à l'économie."

Lire aussi : Jerez 1997 : Villeneuve raconte les coulisses du duel contre Schumacher

Au volant de la Williams-Renault FW19, Jacques Villeneuve a remporté six Grands Prix en 1997, décrochant également dix pole positions. Revivez cette période à travers notre diaporama ci-dessous.