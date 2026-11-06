Formule 1 GP de São Paulo

"Des rétrogradages inacceptables" : Verstappen explique ses critiques permanentes à la radio

Max Verstappen explique que ses interventions à la radio ont avant tout pour objectif de maintenir Red Bull sous pression. Au Brésil, les rétrogradages n'étaient toutefois pas son seul sujet de mécontentement.

Ronald Vording

Publié: 6 nov. 2026, 17:44

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Photo de : Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Max Verstappen a terminé la première séance d'essais libres du Grand Prix de São Paulo à la troisième place, à un peu plus de deux dixièmes du meilleur temps de Lando Norris, signé au volant d'une McLaren dotée d'un nouvel aileron avant servant de référence pour 2027.

Si le début du week-end s'est révélé prometteur en matière de performance pure, le Néerlandais n'était pas totalement satisfait du comportement de sa RB22 vendredi après-midi. À la radio, une critique régulièrement entendue de la part du quadruple champion du monde a de nouveau été formulée : des sensations peu satisfaisantes lors des rétrogradages.

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"Inacceptable, mec. Inacceptables, ces rétrogradages. C'est quoi ce bordel ?", a lancé Verstappen à son ingénieur de course, Tom Hart, pendant cette première séance. Ce dernier remplace une nouvelle fois Gianpiero Lambiase ce week-end, les deux hommes poursuivant leur travail pour préparer leur collaboration en vue de l'avenir.

Même s'il sait que ses interventions peuvent être perçues comme des plaintes, Verstappen a expliqué au Brésil que ces messages radio relevaient avant tout de son perfectionnisme. Ils visent notamment à maintenir son équipe sous pression afin qu'elle ne néglige aucun détail avant les moments décisifs d'un week-end de course.

"Avec les changements de rapports ou tout ce que vous m'entendez critiquer, c'est simplement parce que je ne suis jamais satisfait, car je pense que certaines choses peuvent toujours être améliorées", a expliqué Verstappen.

"J'essaie toujours d'affiner les réglages ou de trouver des améliorations. Donc, si vous interprétez ça comme des plaintes ou autre chose, c'est surtout une manière de m'assurer que l'équipe continue de se pencher sur les détails pour essayer de trouver du temps au tour, parce que je sais qu'il y en a encore à gagner."

Les sensations au rétrogradage ne concernent pas uniquement le passage d'un rapport à l'autre, mais aussi les déséquilibres que celui-ci peut provoquer sur la monoplace, particulièrement à l'arrière. Le phénomène se produit principalement au freinage et influe sur la confiance du pilote dans sa voiture, avec un risque de perte de temps. Cela explique pourquoi Verstappen insiste régulièrement sur ce problème et pourquoi le sujet revient quasiment chaque week-end.

Un incident avec Stroll lors des essais de départ

Max Verstappen (Red Bull)

Photo de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

À Interlagos, ce n'était toutefois pas le seul problème rencontré lors de cette première séance. Verstappen s'est également plaint de la lourdeur de la direction, laissant penser à un souci de direction assistée. Red Bull a confirmé que le problème était également visible dans les données. De passage dans la voie des stands, le Néerlandais a alors plaisanté : "C'est une séance de musculation avec cette direction !"

Si Verstappen a dû fournir davantage d'efforts en raison de ce problème de direction, l'exemple le plus extrême observé lors des EL1 concernait Lance Stroll. Les images embarquées du Canadien ont montré un volant presque braqué à fond dans trois virages consécutifs, une situation qui n'a rien de normal à ces endroits du circuit.

En fin de séance, Verstappen et Stroll se sont également retrouvés face à face pour prendre position lors des essais de départ. Le pilote Red Bull avait reçu pour consigne de son équipe d'effectuer sa simulation de départ sur le côté droit de la grille, après deux burn-outs. Le niveau d'adhérence y est naturellement différent, en raison du passage répété des monoplaces sur la trajectoire idéale.

Stroll a voulu dépasser Verstappen pour récupérer cette position sur la grille, mais le Néerlandais ne l'a pas entendu de cette oreille et a repris l'avantage sur l'Aston Martin. Stroll a finalement dû s'incliner et effectuer son départ sur le côté gauche, la partie la plus sale de la grille.

Les problèmes de radio enfin résolus ?

Un autre problème semble s'être amélioré au Mexique et, jusqu'ici, au Brésil : celui des communications radio. Les difficultés rencontrées à ce niveau avaient pénalisé Red Bull à Singapour et à Austin. Verstappen confirme toutefois que des progrès ont été réalisés, du moins en interne.

"Eh bien, je pense que la radio fonctionne beaucoup mieux. Au Mexique, nous avons également essayé certaines choses, et il ne reste probablement que quelques petits réglages à peaufiner."

"Mais en réalité, l'équipe m'entendait très bien. Peut-être que les autres ne m'entendaient pas, mais c'est fantastique, pour être honnête. Nous devrions donc essayer de conserver les choses en l'état !"

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