"Je suis retourné dans ma voiture et j'ai pleuré" : Ocon revient sur son année loin de la F1

À l'été 2018, tout semblait pourtant sourire à Esteban Ocon. Pour sa deuxième saison complète en F1, le protégé de Mercedes réalisait une excellente campagne chez Force India.

Il devançait de peu son expérimenté coéquipier Sergio Pérez au championnat et venait de l'emporter sept fois de suite en qualifications. Malgré cette dynamique, il allait finalement se retrouver sans volant à la fin de l'année.

"C'était difficile", confie Ocon dans une interview exclusive avec Autosport, lorsqu'il est interrogé sur cette période de sa carrière. "C'est chez Renault que j'étais censé courir, mais il y avait aussi une autre équipe impliquée à ce moment-là. Au final, tout cela a créé un énorme chaos pour mon avenir en Formule 1."

À l'époque, ses performances avaient même conduit Mercedes à envisager de promouvoir le Français aux côtés de Lewis Hamilton en remplacement de Valtteri Bottas pour la saison 2019. Mais alors que Renault et McLaren s'intéressaient également à lui, Toto Wolff décida finalement de prolonger Bottas, une décision officialisée le 20 juillet 2018.

Dans le même temps, Ocon s'était rendu au McLaren Technology Centre pour effectuer un moulage de baquet avant le Grand Prix d'Allemagne, dans l'éventualité où l'écurie britannique déciderait de remplacer Stoffel Vandoorne en cours de saison avant de lui confier un volant à temps plein en 2019.

Renault avait choisi Ocon et lui avait demandé de mettre un terme à ses négociations avec McLaren, avant de finalement lui préférer Daniel Ricciardo. Photo de: Mark Thompson / Getty Images

Renault semblait alors tenir la corde. Selon plusieurs informations, un accord verbal avait même été trouvé entre les deux parties. Mais l'arrivée inattendue de Daniel Ricciardo sur le marché des transferts changea complètement la donne. Cyril Abiteboul saisit immédiatement l'opportunité de recruter l'Australien, dont l'arrivée fut officialisée le 3 août 2018.

Une année entre frustration et travail dans l'ombre

Entre-temps, McLaren avait compris qu'Ocon ne serait finalement pas disponible et avait avancé ses discussions avec Carlos Sainz, qui rejoindra Lando Norris en 2019. Red Bull, de son côté, promouvait Pierre Gasly aux côtés de Max Verstappen.

Résultat : Esteban Ocon se retrouva sans baquet et dut accepter un rôle de pilote de réserve chez Mercedes pour toute la saison 2019.

"Cette année-là a été très difficile", poursuit aujourd'hui le pilote Haas. "Évidemment, je n'étais pas heureux de me retrouver dans cette situation. Je développais la voiture pendant la nuit et je faisais à moi seul le travail de deux pilotes de réserve."

"Plus tard, ils ont même eu deux ou trois pilotes pour accomplir ce que je faisais seul. Ça montre à quel point je m'investissais."

La voiture sur laquelle je travaillais remportait des courses, mais ce n'était pas moi qui étais au volant.

Ocon a bénéficié de peu d'opportunités d'essais avec Mercedes, malgré une apparition à Goodwood. Photo de: Mark Thompson / Getty Images

"La voiture sur laquelle je travaillais remportait des courses, mais ce n'était pas moi qui étais au volant. C'était très dur", confie Ocon.

Le manque de roulage a également été une grande source de frustration. Alors qu'il espérait accumuler des kilomètres afin de rester affûté pour son retour, Mercedes lui annonça qu'il devrait attendre plusieurs mois avant son premier véritable test.

"Je me souviens être allé voir Shov [Andrew Shovlin] à Melbourne pour lui demander quand j'allais pouvoir tester. J'étais censé beaucoup rouler. Il m'a répondu : 'Tu testeras en juillet'. Cela faisait trois ou quatre mois d'attente, de mars à juillet, avant des essais au Castellet."

Une réponse qui a profondément marqué le Français : "Je me souviens être retourné à ma voiture de location et avoir pleuré. Pour moi, piloter était essentiel afin de préparer la saison suivante."

"Mon objectif cette année-là était simplement de rester actif, de conduire tout ce que je pouvais, quelle que soit la voiture, et d'apporter le plus de retours techniques possible. Mercedes dominait tellement que je voulais emmagasiner un maximum d'expérience pour être prêt le jour où je reviendrais en course. Mais l'attente a été très longue."

Malgré une nouvelle saison dominatrice de Mercedes, Toto Wolff choisit une nouvelle fois de conserver Valtteri Bottas pour 2020. Ocon finit néanmoins par retrouver un volant chez Renault, aux côtés... de Daniel Ricciardo, celui-là même qui lui avait indirectement fermé la porte un an plus tôt.

Cette décision allait finalement lui permettre de relancer sa carrière, jusqu'à décrocher, en 2021, sa première et unique victoire en Formule 1 lors du Grand Prix de Hongrie. En revanche, l'émergence de George Russell au sein de la filière Mercedes mit définitivement fin à ses espoirs de rejoindre un jour l'écurie allemande en tant que titulaire.