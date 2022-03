Les rétroviseurs Mercedes font tiquer Ferrari

Charger le lecteur audio

La version radicalement évoluée de la Mercedes W13 a créé des remous dans le paddock de Bahreïn depuis son apparition. Les pontons quasiment inexistants de la flèche d'argent font énormément parler, et les conséquences techniques sont multiples. L'écurie allemande a ainsi pu retravailler la conception de ses rétroviseurs, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Les supports de ceux-ci sont particulièrement sculptés pour alimenter en air les ailettes fixées sur les structures d'impact latéral du cockpit (SIPS). Une approche remise en cause par Ferrari, selon qui les montants de rétroviseurs ne sont pas supposés offrir un avantage aérodynamique.

"Sur les rétroviseurs, je suis en quelque sorte surpris", confesse Mattia Binotto, directeur de la Scuderia. "Je les ai trouvés assez surprenant, et nous ne nous y attendions pas. Je pense que dans l'esprit, c'est quelque chose à aborder pour l'avenir. Par le passé, nous avons toujours soutenu le fait que les rétroviseurs ne devaient pas avoir de fonction aérodynamique. Ils devraient être là juste pour regarder derrière."

"Je pense que dans la manière dont ils ont conçu leur voiture, il y a certainement un objectif aérodynamique important au niveau des rétroviseurs. Je crois que c'est quelque chose que nous devons arrêter à l'avenir, ça ne fait aucun doute, car le risque est de voir toutes les équipes commencer à concevoir des rétroviseurs qui ressembleront à des vaisseaux spatiaux. Je ne pense pas que ce soit ce que nous recherchons pour la F1. Je ne suis pas en train d'argumenter contre l'idée. Je pense qu'ils ont trouvé une solution intéressante, mais que dans l'esprit de ce que nous avons l'intention de faire, pour l'avenir, c'est quelque chose dont nous devons discuter."

Si les rétroviseurs de Mercedes font tiquer dans le clan Ferrari, ce n'est en revanche pas le cas des pontons extrêmement radicaux et réduits à leur plus simple expression.

"D'abord, en regardant la Mercedes, je crois qu'il ne fait aucun doute que c'est une superbe voiture", concède Mattia Binotto. "Un bon concept, assez différent du nôtre. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est la disposition des pontons. En ce qui concerne la légalité, je ne pense pas que nous puissions avoir le moindre doute. C'est passé par un processus et la FIA est responsable de s'assurer que ce soit totalement légal. Et je ne pense pas non plus que Mercedes fasse quelque chose d'illégal."

Ce que dit le règlement

Les écuries cherchent depuis longtemps à manipuler l'emplacement et le design des rétroviseurs sur le plan aérodynamique. Cependant, la réglementation de la F1 est claire quant au fait que leur conception doit être purement structurelle et ne pas viser à améliorer l'aérodynamisme.

Dans l'actuel Règlement Technique de la Formule 1, les rétroviseurs sont en fait exclus des textes spécifiques à la carrosserie. Par conséquent, ils tombent sous le coup de l'Article 3.2.2 qui précise que leur design ne doit pas apporter d'avantage aérodynamique. "L'influence aérodynamique de tout élément de la voiture non considéré comme carrosserie doit être accessoire à sa fonction principale", énonce le règlement. "Toute conception visant à maximiser une telle influence aérodynamique est interdite."

Les préoccupations affichées par Mattia Binotto sur le concept de Mercedes s'appuient en partie sur le fait que, par le passé, Ferrari a dû faire machine arrière après intervention de la FIA sur ses propres idées.

Fernando Alonso, Ferrari F10 Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images Ferrari SF71H mirror on halo

En 2010, Ferrari et d'autres écuries ont commencé à monter les rétroviseurs hors des pontons, sur le conditionneur de flux vertical. Une approche qui avait conduit à des inquiétudes concernant la sécurité et la visibilité, en raison des vibrations accrues par cette position. La FIA avait ainsi exigé que les rétroviseurs soient replacés près du cockpit dès le quatrième Grand Prix de la saison.

Les écuries ont de nouveau tenté leur chance en 2018 en montant les rétroviseurs sur les côtés du Halo. Ce n'était pas considéré comme un problème mais l'ajout d'ailettes au-dessus, avec une fonction aérodynamique très claire, a provoqué leur interdiction.

Les rétroviseurs en deux morceaux sont en revanche apparus sur les F1 en 2017 et ont des prédispositions aéro intéressantes que beaucoup d'équipes ont repris pour 2022. Elles utilisent intelligemment la manière dont le règlement défini le montant du rétroviseur.

Les deux concepts les plus intéressants à cet égard se trouvent chez AlphaTauri et Mercedes. On retrouve une série de générateurs de vortex montés sur le bord extérieur des pontons afin d'aider à contrôler le flux d'air en combinaison avec les rétroviseurs.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Mercedes W13 chassis canards Photo by: Giorgio Piola