Réactions
Formule 1 GP de Las Vegas
La revanche cinglante de Verstappen sur Russell : "Il est très loin de mon niveau"
Très critique envers Max Verstappen vendredi, George Russell a vu le pilote Red Bull lui répondre par une victoire suivie de déclarations acerbes après le Grand Prix de Las Vegas.
Benjamin Vinel
Publié: 22 nov. 2026, 07:57
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Ajouter comme source privilégiée
Photo de : Mark Thompson / Getty Images
Max Verstappen a répondu aux propos tenus vendredi par George Russell sur la piste, en remportant le Grand Prix de Las Vegas de Formule 1, avant d'envoyer quelques attaques cinglantes après l'arrivée.
Les deux hommes avaient été impliqués dans un incident lors des EL3. Verstappen avait enfreint ce que Russell considérait comme un accord tacite entre pilotes en le dépassant avant un tour lancé. Le Britannique avait alors tenté de reprendre l'avantage, mais Verstappen avait essayé de lui fermer la porte sans succès. Les deux pilotes s'étaient finalement légèrement accrochés.
Cet épisode a conduit les commissaires à adresser un avertissement officiel à Verstappen pour un changement de trajectoire au freinage.
De son côté, Russell n'a pas mâché ses mots à l'encontre de son rival sur Sky Sport Italia : "Il fait ça toutes les semaines avec de nombreux pilotes et tout le monde l'accepte. Mais je ne vais pas simplement accepter que quelqu'un me fasse un coup pareil et se comporte comme s'il était supérieur à tout le monde. Il faut bien que quelqu'un lui tienne tête."
Vingt-quatre heures plus tard, Verstappen a résisté aux deux Mercedes pour s'imposer au terme d'une course mouvementée, durant laquelle les pilotes se sont échangé la tête à plusieurs reprises. Russell est sorti de la piste après avoir bloqué ses roues en tentant de plonger à l'intérieur de son coéquipier Kimi Antonelli pour lui ravir la deuxième place, au 48e des 50 tours de course. Il a finalement pu repartir pour terminer neuvième.
Lire aussi :
Aux yeux de Verstappen, cet épisode en dit long. Interrogé pour savoir si les propos de Russell lui étaient revenus à l'esprit lorsqu'ils s'étaient disputé la tête de la course, il n'a pas fait dans la demi-mesure.
"Eh bien, disons que ce n'est pas vraiment une réussite aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il parle beaucoup en dehors de la piste. Et honnêtement, cela m'importe peu, car il est tellement loin de mon niveau que cela n'a de toute façon aucun sens pour moi d'essayer de lui répondre. Ça ne me dérange donc pas."
"Et aujourd'hui, le karma a frappé. C'était franchement fantastique lorsque j'ai regardé dans mes rétroviseurs et que j'ai vu ce qui se passait. Je me suis dit : 'Fantastique ! Ma journée ne fait qu'être meilleure.' Et évidemment, lorsque j'ai ensuite franchi la ligne d'arrivée en première position, ma journée était parfaite."
Verstappen ne se préoccupe peut-être pas de la deuxième place au championnat, mais sa victoire et le revers subi par Russell lui permettent désormais de compter 40 points d'avance sur le pilote Mercedes, à deux Grands Prix de la fin de la saison. Seul Lewis Hamilton reste plus proche de lui, avec toutefois 37 longueurs de retard.
Votre avis nous intéresse !
Qu'aimeriez-vous voir sur Motorsport.com ?
Répondez à notre enquête en 5 minutes.
- L'équipe Motorsport.com
Lire et poster des commentaires
Lire aussi :
Partager ou sauvegarder cet article
Copier le lien
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur WhatsApp
Partager sur LinkedIn
Partager sur Pinterest
Partager sur Viber
Article précédent Leclerc reconnaît une situation "inacceptable" après un nouvel incident avec Hamilton
Meilleurs commentaires
Il n'y a pas de commentaire pour le moment. Souhaitez-vous en écrire un ?
Voir plus & commenter
Plus de
Benjamin Vinel
"Mon erreur a été de lever le pied" : l'étrange dernier tour d'Antonelli à Las Vegas
Formule 1
Formule 1
GP de Las Vegas
34 min
"Mon erreur a été de lever le pied" : l'étrange dernier tour d'Antonelli à Las Vegas
Russell explique son crash alors qu'il tentait le tout pour le tout à Las Vegas
Formule 1
Formule 1
GP de Las Vegas
1 h
Russell explique son crash alors qu'il tentait le tout pour le tout à Las Vegas
Verstappen remporte un Grand Prix de Las Vegas au suspense total !
Formule 1
Formule 1
GP de Las Vegas
2 h
Verstappen remporte un Grand Prix de Las Vegas au suspense total !
Plus de
Max Verstappen
Verstappen avance une explication au manque de vitesse de pointe de Ferrari
Formule 1
Formule 1
GP de Las Vegas
17 h
Verstappen avance une explication au manque de vitesse de pointe de Ferrari
Verstappen répond sèchement à Russell après leur accrochage à Las Vegas
Formule 1
Formule 1
GP de Las Vegas
1 j
Verstappen répond sèchement à Russell après leur accrochage à Las Vegas
Russell s'en prend à Verstappen après l'incident des EL3
Formule 1
Formule 1
GP de Las Vegas
1 j
Russell s'en prend à Verstappen après l'incident des EL3
Plus de
Red Bull
Hadjar: "Nous sommes passés pour des idiots"
Formule 1
Formule 1
GP de Las Vegas
14 h
Hadjar: "Nous sommes passés pour des idiots"
"Comme au Brésil" : Verstappen encore en délicatesse avec l'équilibre
Formule 1
Formule 1
GP de Las Vegas
1 j
"Comme au Brésil" : Verstappen encore en délicatesse avec l'équilibre
Red Bull ou Mercedes : Russell dévoile sa théorie sur le meilleur moteur de F1
Formule 1
Formule 1
GP de Las Vegas
2 j
Red Bull ou Mercedes : Russell dévoile sa théorie sur le meilleur moteur de F1
Dernières actus
Leclerc reconnaît une situation "inacceptable" après un nouvel incident avec Hamilton
Formule 1
F1 Formule 1
GP de Las Vegas
9 min
Leclerc reconnaît une situation "inacceptable" après un nouvel incident avec Hamilton
"Mon erreur a été de lever le pied" : l'étrange dernier tour d'Antonelli à Las Vegas
Formule 1
F1 Formule 1
GP de Las Vegas
34 min
"Mon erreur a été de lever le pied" : l'étrange dernier tour d'Antonelli à Las Vegas
Russell explique son crash alors qu'il tentait le tout pour le tout à Las Vegas
Formule 1
F1 Formule 1
GP de Las Vegas
1 h
Russell explique son crash alors qu'il tentait le tout pour le tout à Las Vegas
5 choses à retenir du Grand Prix de Las Vegas
Formule 1
F1 Formule 1
GP de Las Vegas
1 h
5 choses à retenir du Grand Prix de Las Vegas
Abonnez-vous pour accéder aux articles de Motorsport.com avec votre bloqueur de publicité.
De la Formule 1 au MotoGP, nous couvrons les plus grands championnats depuis les circuits parce que nous aimons notre sport, tout comme vous. Afin de continuer à vous faire vivre les sports mécaniques de l'intérieur avec des experts du milieu, notre site Internet affiche de la publicité. Nous souhaitons néanmoins vous donner la possibilité de profiter du site sans publicité et sans tracking, avec votre logiciel adblocker.
Vous avez deux options :
- Abonnez-vous.
- Désactivez votre bloqueur de publicité.
Abonnez-vous ! Vous êtes déjà abonné ? Identifiez-vous ici
Votre bloqueur de publicité est désactivé ?
Rechargez la page.
Gérer les alertes
S'inscrire