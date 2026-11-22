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Formule 1 GP de Las Vegas

La revanche cinglante de Verstappen sur Russell : "Il est très loin de mon niveau"

Très critique envers Max Verstappen vendredi, George Russell a vu le pilote Red Bull lui répondre par une victoire suivie de déclarations acerbes après le Grand Prix de Las Vegas.

Benjamin Vinel

Publié: 22 nov. 2026, 07:57

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Photo de : Mark Thompson / Getty Images

Max Verstappen a répondu aux propos tenus vendredi par George Russell sur la piste, en remportant le Grand Prix de Las Vegas de Formule 1, avant d'envoyer quelques attaques cinglantes après l'arrivée.

Les deux hommes avaient été impliqués dans un incident lors des EL3. Verstappen avait enfreint ce que Russell considérait comme un accord tacite entre pilotes en le dépassant avant un tour lancé. Le Britannique avait alors tenté de reprendre l'avantage, mais Verstappen avait essayé de lui fermer la porte sans succès. Les deux pilotes s'étaient finalement légèrement accrochés.

Cet épisode a conduit les commissaires à adresser un avertissement officiel à Verstappen pour un changement de trajectoire au freinage.

De son côté, Russell n'a pas mâché ses mots à l'encontre de son rival sur Sky Sport Italia : "Il fait ça toutes les semaines avec de nombreux pilotes et tout le monde l'accepte. Mais je ne vais pas simplement accepter que quelqu'un me fasse un coup pareil et se comporte comme s'il était supérieur à tout le monde. Il faut bien que quelqu'un lui tienne tête."

Vingt-quatre heures plus tard, Verstappen a résisté aux deux Mercedes pour s'imposer au terme d'une course mouvementée, durant laquelle les pilotes se sont échangé la tête à plusieurs reprises. Russell est sorti de la piste après avoir bloqué ses roues en tentant de plonger à l'intérieur de son coéquipier Kimi Antonelli pour lui ravir la deuxième place, au 48e des 50 tours de course. Il a finalement pu repartir pour terminer neuvième.

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Aux yeux de Verstappen, cet épisode en dit long. Interrogé pour savoir si les propos de Russell lui étaient revenus à l'esprit lorsqu'ils s'étaient disputé la tête de la course, il n'a pas fait dans la demi-mesure.

"Eh bien, disons que ce n'est pas vraiment une réussite aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il parle beaucoup en dehors de la piste. Et honnêtement, cela m'importe peu, car il est tellement loin de mon niveau que cela n'a de toute façon aucun sens pour moi d'essayer de lui répondre. Ça ne me dérange donc pas."

"Et aujourd'hui, le karma a frappé. C'était franchement fantastique lorsque j'ai regardé dans mes rétroviseurs et que j'ai vu ce qui se passait. Je me suis dit : 'Fantastique ! Ma journée ne fait qu'être meilleure.' Et évidemment, lorsque j'ai ensuite franchi la ligne d'arrivée en première position, ma journée était parfaite."

Verstappen ne se préoccupe peut-être pas de la deuxième place au championnat, mais sa victoire et le revers subi par Russell lui permettent désormais de compter 40 points d'avance sur le pilote Mercedes, à deux Grands Prix de la fin de la saison. Seul Lewis Hamilton reste plus proche de lui, avec toutefois 37 longueurs de retard.

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