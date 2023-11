Les revenus de la F1 en hausse au troisième trimestre 2023

Le résultat d'exploitation de la Formule 1 a augmenté de 61% par rapport à 2022, passant de 82 millions de dollars la saison dernière à 132 millions de dollars pour la même période. Les dix écuries de F1 se sont partagé des paiements de 432 millions de dollars au cours du trimestre, contre 370 millions de dollars en 2022.

Toutefois, il est difficile d'établir des comparaisons directes entre les saisons en raison des différences dans les calendriers. L'année dernière, sept Grands Prix ont eu lieu entre juillet et septembre, tous en Europe. Cette année, il y en a eu huit, le GP de France ayant été remplacé par les épreuves plus lucratives de Singapour et du Japon, dont les frais d'organisation sont plus élevés que ceux des courses européennes.

De plus, certains revenus de la F1 sont distribués proportionnellement par trimestre en fonction du nombre de courses, ce qui signifie que le chiffre de cette année a permis d'allouer un montant plus important à la période juillet-septembre.

L'agencement du calendrier a également entraîné une augmentation des coûts pour la période, Liberty Media notant qu'ils "ont augmenté en raison de la hausse des frais d'accueil due à l'inflation et à la combinaison d'événements organisés au cours de la période actuelle, ainsi qu'à l'augmentation des frais de transport en raison de deux courses supplémentaires hors d'Europe".

Le départ du GP des États-Unis 2023.

En outre, les chiffres ont été affectés par "l'augmentation des coûts liés à la technique, aux déplacements et aux événements" en raison de l'organisation d'une course supplémentaire, ainsi que par "l'augmentation des commissions et des coûts de service des partenaires, associée aux sources de revenus primaires F1 plus élevés, certains coûts initiaux de promotion du GP de Las Vegas et les coûts encourus pour le nouveau championnat F1 Academy".

En ce qui concerne l'incidence de l'épreuve de Las Vegas, Liberty Media a déclaré : "Des coûts de 8 millions de dollars associés à la planification du GP de Las Vegas ont été inclus dans les frais de vente, généraux et administratifs au troisième trimestre 2023".

Stefano Domenicali, PDG de la F1, reste optimiste quant aux perspectives de la discipline. "La F1 continue d'afficher des guichets fermés, des records de fréquentation pour les courses et une forte croissance sur nos plateformes sociales et numériques, dépassant celle d'autres ligues sportives majeures", a-t-il indiqué.

"Cette croissance attire des partenaires commerciaux, y compris notre récent accord avec American Express, qui sponsorise pour la première fois depuis plus d'une décennie une nouvelle verticale sportive. Nous faisons des progrès significatifs dans nos initiatives de développement durable, y compris la réduction des émissions de la F1 et l'amplification de la F1 Academy en intégrant pleinement le championnat dans le calendrier 2024 de la F1 avec la participation des dix équipes de F1."

Le PDG de Liberty Media, Greg Maffei, a souligné que la course inaugurale de Las Vegas était un événement clé pour l'entreprise. "Le GP de Las Vegas aura lieu dans deux semaines et sera l'événement sportif le plus fréquenté, attirant le plus grand nombre de téléspectateurs dans l'histoire de Las Vegas", a-t-il déclaré. "Cet événement offrira une expérience spectaculaire aux fans et générera des bénéfices commerciaux durables pour l'écosystème de la F1 dans son ensemble."