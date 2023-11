Ricciardo : AlphaTauri était "sur une autre planète" à Vegas

Parti et arrivé 14e du Grand Prix de Las Vegas, Daniel Ricciardo n'a pas connu une course facile, handicapé qu'il a été pendant une grande partie de l'épreuve par un problème d'adhérence. Avec l'abandon de Yuki Tsunoda, AlphaTauri a connu un vrai coup d'arrêt après trois épreuves consécutives dans les points.

"J'abordais la course avec optimisme", a déclaré Ricciardo lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur sa course. "Il y avait encore un peu de réalisme et je me disais que ça allait peut-être aller, peut-être pas. Malheureusement, ce n'a pas été le cas."

"Nous savions que nous aurions des difficultés lors des départs et des relances de course, car nous avons clairement raté quelque chose ce week-end, à savoir faire fonctionner le pneu sur l'asphalte glissant lorsqu'il est encore froid, ou [faire fonctionner] un pneu neuf."

"Mais même dans cette situation, je me disais qu'après quelques tours, nous allions gagner en température et être en mesure de revenir dans le peloton. Mais nous n'y sommes jamais parvenus. Et je pense que les restarts ne nous ont pas aidés."

"Mais ce n'est pas une excuse. C'est juste quelque chose qui nous a manqué ce week-end, nous avons vraiment eu du mal au début des relais. Une fois que ça s'est calmé, il y a eu quelques voitures qui ont faibli en fin de course. Nous avions donc un peu plus de rythme qu'elles. Mais nous n'étions toujours pas dans le top 10. C'est dommage."

Daniel Ricciardo

"Je sais que je n'ai pas fait beaucoup de courses cette année, mais j'ai l'impression que suivre [les autres voitures] est beaucoup plus difficile que l'année dernière. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que je ressens. Une fois que nous avons commencé à nous rapprocher, nous avons endommagé les pneus. Et c'est ce qui a rendu les choses difficiles pour nous."

Ricciardo tire au moins satisfaction du fait qu'aucun des concurrents directs d'AlphaTauri n'a inscrit le moindre point à Las Vegas, alors que se profile la dernière manche du championnat. "Je vais voir le verre à moitié plein", a-t-il déclaré. "Nos rivaux n'ont pas marqué [de points], ce qui nous donne une petite lueur d'espoir pour [Abu Dhabi]."

"La course a été un peu longue. Et nous avions un niveau d'adhérence différent des autres. Je me faisais donc dépasser à l'extérieur du virage 3, et croyez-moi, l'extérieur du virage 3 est vraiment, vraiment, vraiment glissant. Le fait qu'ils m'aient doublé par l'extérieur m'a fait penser que nous évoluions vraiment sur une autre planète !"

"Nous avons donc du pain sur la planche. [Abu Dhabi], ce sera une autre histoire. Nous allons donc nous concentrer là-dessus. Mais je pense qu'il y a certainement une analyse à faire après la course."

Avec Adam Cooper