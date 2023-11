Ricciardo a baissé la tête dans son cockpit face au pneu fou

Si l'accident n'apparaît pas forcément comme l'un des plus impressionnants de ces dernières années, l'accrochage du départ entre la Williams d'Alexander Albon et les Haas aurait pu prendre une tournure bien plus grave. En effet, dans la mêlée, la FW45 du Thaïlandais a vu son pneu arrière gauche quitter la roue avant d'être envoyé dans les airs par Nico Hülkenberg vers l'AlphaTauri de Daniel Ricciardo.

Le pneu est passé au-dessus du cockpit et de l'arceau de sécurité pour aller s'écraser dans l'aileron arrière de l'Australien, causant alors des dégâts importants qui l'ont obligé à s'arrêter des la fin du premier tour, pour ce qui ressemblait à un abandon.

Interrogé par Motorsport.com sur ses efforts pour éviter les débris, Ricciardo s'est souvenu : "J'ai vu un gros accident devant moi, donc il y avait beaucoup de débris. J'avais l'impression que j'allais m'en sortir, puis j'ai vu un pneu détaché de la jante qui volait dans les airs et qui commençait à s'approcher. Je me souviens avoir baissé la tête et n'avoir rien senti."

"J'étais content. Mais ensuite, j'ai regardé dans mes rétroviseurs et j'ai vu que l'aileron arrière était pratiquement détaché, donc je me suis dit que le pneu avait heurté l'aileron. C'était évidemment frustrant. Maintenant, avec le recul, on se dit que c'est bien que ça ne m'ait pas touché."

Le pneu qui a percuté l'aileron arrière de l'AlphaTauri de Ricciardo a terminé sa course en bas du S de Senna.

Si, à chaud, le soulagement d'avoir été évité par le pneu a vite été supplanté par la frustration d'avoir son aileron brisé, plus à froid c'est finalement le sentiment positif de s'être sorti indemne d'une situation dangereuse qui a primé chez Ricciardo.

"C'est drôle, dès que j'ai réalisé que ça ne m'avait pas touché, j'ai regardé l'aileron et je me suis dit : 'Merde !' Mon soulagement immédiat s'est transformé en déception, car je me suis rendu compte que la course était peut-être terminée."

"C'est drôle, je pense que lorsque vous êtes en mode course, vous n'y pensez même pas. Mais maintenant, avec le recul, je suis reconnaissant que nous nous en soyons tous sortis sains et saufs. Ce genre de choses peut toujours être pire. Je repars avec un sentiment de gratitude pour cela."

Alors qu'AlphaTauri se préparait à retirer la voiture, le drapeau rouge a finalement donné une opportunité aux troupes de Faenza de relancer l'Australien en course. Toutefois, il n'a pu le faire qu'en étant à un tour et en s'élançant depuis la voie des stands pour le second départ. Il a finalement terminé 13e en devançant Oscar Piastri, lui aussi victime de dégâts et reparti des stands à un tour.

Avec Isa Fernandes et Matt Kew