Après ses qualifs ratées, Ricciardo change de moteur

En étant éliminé dès la Q1 des qualifications du Grand Prix de Turquie 2021, Daniel Ricciardo a signé une contre-performance au volant de sa McLaren. Toutefois, ce mauvais résultat qui le promettait à un départ depuis le 15e rang sur la grille est une opportunité pour son écurie de changer son unité de puissance à moindres frais.

Dans le détail, la structure de Woking a monté un nouveau moteur à combustion interne, un nouveau turbo et un nouvel MGU-H. Cela destine donc l'Australien, vainqueur cette saison du Grand Prix d'Italie à Monza, à partir depuis la 20e et dernière position sur la grille, derrière un autre pilote qui a changé son bloc turbo hybride, à savoir Carlos Sainz, sur Ferrari. Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, Kimi Räikkönen et Nikita Mazepin gagnent également une position.

Revenant sur sa Q1 et son élimination précoce, Ricciardo a déclaré ce samedi : "Il y avait encore des endroits humides sur la piste, et je pense qu'elle s'améliorait de plus en plus. Mais ceci étant dit, dans un monde parfait, vous voulez être la dernière voiture [en piste]. Mais ce n'est pas toujours possible, et je n'étais tout simplement pas assez rapide en pneus tendres."

"J'ai eu un peu de mal avec [le vendredi]. Ce n'était pas fou mais il y avait encore du travail à faire dessus, et oui, nous avons eu deux trains de pneus en Q1 mais je n'ai pas vraiment senti que j'étais capable de bien les utiliser. Donc je vais mettre ça sur un peu de timing ou autre chose."

"Vous savez, avec ces drapeaux jaunes dans le premier virage, vous êtes désynchronisés, vous manquez un tour et ainsi de suite. Alors bien sûr, il y a un peu de ça mais une grande partie était hors de notre contrôle aussi. Rien de vraiment évident à part le fait de ne pas avoir la vitesse nécessaire."