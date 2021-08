Ricciardo : Je continuerai en F1 "si je suis toujours performant"

Dans le cadre d'un entretien exclusif pour l'édition italienne de Motorsport.com, Daniel Ricciardo a évoqué son avenir en F1 alors que sa carrière a, depuis son arrivée chez McLaren en début de saison, a pris un tournant étrange. Nettement dominé par le jeune Lando Norris mais surtout en proie à des difficultés qui se prolongent, l'Australien de 32 ans paraît aujourd'hui bien loin d'être le potentiel Champion du monde qu'il était du temps de Red Bull.

Au Grand Prix de Belgique, Ricciardo prendra son 200e départ en discipline reine, lui qui a débuté au GP de Grande-Bretagne 2011 pour le compte de HRT. Aussi, quand notre journaliste suggère qu'il sera encore en Formule 1 pendant longtemps, en référence à l'âge de Kimi Räikkönen (41 ans), le pilote McLaren se montre prudent.

"Oh, vous savez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je voudrais... Je pense que ce qui me permettra de rester est... si je suis toujours performant, vous savez. Je me suis toujours vu dans cette discipline comme quelqu'un qui réussit, donc si je me retrouve constamment en dehors des points et pas avec la bonne équipe ou autre, alors je ne suis pas sûr de prendre du plaisir. Et alors je dirais probablement 'OK, mon temps est passé, arrivederci'."

"Mais pour l'instant, je me vois là encore quelques années, c'est sûr. Mais même pour être, je veux dire... Je regarde en arrière maintenant, après dix ans [en F1] et 200 Grands Prix, cela me rend heureux, parce que le plus difficile est peut-être d'arriver en Formule 1. Mais je pense qu'y rester est tout aussi difficile, comme dans n'importe quel sport. Vous arrivez au sommet, mais y rester, c'est difficile. Donc je suis fier de ça. Maintenant, j'aurais aimé avoir un titre de Champion du monde. Mais je suis quand même fier des choses que j'ai accomplies et des choix que j'ai faits. Nous verrons bien."

Arrive-t-il à s'imaginer ne plus courir en F1 ? "Je ne sais pas. Je ne sais pas, vraiment. Parce que je sais aussi que... Je veux dire, je regarde [Fernando] Alonso et il se débrouille bien, mais je suis sûr qu'à un moment donné, je vais dire 'OK, basta'. Je suis fatigué ou je ne veux plus pousser la voiture à la limite ou je ne sais pas. Peut-être que quand vous vieillissez, certaines choses commencent à venir et... Ce n'est pas encore le cas. Je ne pense pas que ce soit pour bientôt. Mais peut-être dans cinq, sept ans, qui sait ? C'est un peu loin pour le dire."

Avec Roberto Chinchero