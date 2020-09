Ricciardo enthousiasmé par le potentiel de Renault à Silverstone

Au volant de la Renault R.S.20, Daniel Ricciardo a obtenu une très prometteuse position de "meilleur des autres" ce vendredi à Silverstone, concurrent le plus rapide en dehors des intouchable Mercedes. L'ancien pilote Red Bull a devancé d'un souffle Max Verstappen et la Racing Point de Lance Stroll.

Ricciardo est bien conscient qu'il sera difficile de se maintenir à ce niveau en qualifications et en course mais fait néanmoins preuve d'optimisme quant à la possibilité de réaliser un résultat solide, lui qui vient d'égaler (avec un peu de réussite) le meilleur résultat de Renault depuis le retour de la marque en F1, auteur de la quatrième place au Grand Prix de Grande-Bretagne.

"Je pense que c'était authentique, du moins compte tenu des conditions de piste", estime l'Australien quant à sa performance des EL2. "Nous avons effectué quelques changements au fil de la séance et j'ai ressenti un grand pas en avant avec l'un de ces changements. Je me suis dit : 'Bon, voilà une très bonne voiture de course'. Je pense que nous pouvons nous maintenir à ce niveau. On verra. Si nous nous qualifions à cette position, je pense que cela dépassera ce que sont probablement nos attentes actuelles, mais je pense que nous pouvons quand même faire du très bon travail."

Ricciardo ne s'enflamme toutefois pas, conscient que l'évolution du vent pourrait chambouler les choses. "C'est demain qui compte, on dirait que le vent va changer de 180 degrés et va devenir plus fort. Les gens chez eux vont dire, 'et alors ?'. Mais cela va beaucoup affecter l'équilibre et les voitures. Je pense donc que ce pourrait être une autre histoire demain, et il y aura quelques autres facteurs, mais nous nous sommes certainement placés en bonne position aujourd'hui."

Les propos du pilote Renault sur les pneus tendres, qui correspondent au composé C4 alors qu'il s'agissait le week-end dernier du C3, corroborent en tout cas ceux de ses rivaux : cette gomme devrait être difficile à exploiter en qualifications et surtout en course.

"Le tendre est… un pneu intéressant. Intéressant. C'est probablement la meilleure manière de le dire. J'ai été surpris qu'il tienne pendant la majeure partie du tour. Je ne pense pas que beaucoup de concurrents veuillent faire grand-chose avec ce pneu pour le reste du week-end, ou du moins quand cela compte. Je crois même que Lewis [Hamilton] et Valtteri [Bottas] ont fait une petite comparaison et Lewis était un peu plus rapide en mediums qu'en tendres. Je pense donc que cela va probablement dans cette direction. Mais c'est cool : ça met d'autres bâtons dans les roues", conclut Ricciardo.

