Ricciardo frustré par les zones DRS face à Sainz à Interlagos

S'il a été l'un des animateurs de la course sprint du Grand Prix de São Paulo, samedi à Interlagos, Daniel Ricciardo n'a pas été récompensé puisqu'il a terminé neuvième, à la porte des points. De quoi nourrir une forme de frustration, alors qu'il avait pris plusieurs fois le dessus sur Carlos Sainz avant que celui-ci ne parvienne à chaque fois à reprendre sa position.

Après avoir passé une dizaine de tours dans les échappements de la Ferrari, l'Australien l'a doublée deux fois au virage 1 en utilisant le DRS, mais il a subi la réplique quasi immédiate de son adversaire dans la zone DRS suivante, après le S de Senna. Selon lui, le placement de ces deux zones et de leur ligne de détection est à revoir.

"Ce n'était certainement pas une course ennuyeuse, donc côté plaisir je suis comblé, mais côté frustration je le suis aussi", résume Daniel Ricciardo. "J'avais évidemment le rythme pour marquer des points, et à chaque fois que je dépassais Carlos, on lui donnait le DRS pour le virage 2. Je le dépassais, j'avais le sentiment que c'était fait, et ensuite il repassait avec le DRS ouvert."

"Ça a toujours été comme ça, mais cette détection est un peu frustrante, car ça ne t'encourage pas à dépasser dans le virage 1. Je verrai si, stratégiquement, je peux faire mieux [dimanche]. Mais je sentais que si je restais derrière lui [au virage 1], je n'allais jamais passer, donc je devais faire en sorte que ça marche."

"Il y a un tour où j'ai essayé d'attendre puis d'avoir la trajectoire pour le virage 2 afin d'avoir une meilleure sortie, mais ça n'a pas marché. Je n'avais tout simplement pas de motricité."

AlphaTauri a tout de même inscrit trois points précieux lors du sprint, grâce à la belle course de Yuki Tsunoda, conclue au sixième rang devant Lewis Hamilton et Carlos Sainz. De quoi prendre trois longueurs d'avance sur Alfa Romeo au championnat constructeurs avant le Grand Prix, tout en se rapprochant désormais à neuf unités de Williams dans la lutte pour la septième place.

"J'étais probablement plus patient que lors des Grands Prix précédents, surtout quand j'étais derrière Charles", reconnaît le pilote japonais. "Je n'ai pas trop attaqué en essayant de dépasser Lewis non plus, et pour moi c'était bien. J'ai eu un flashback de Mexico, mais je suis plutôt content de ma course aujourd'hui."