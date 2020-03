Ricciardo présente son casque pour la saison 2020

À l'occasion de son Grand Prix à domicile et du début de saison 2020, Daniel Ricciardo a présenté un tout nouveau casque qu'il arborera pour sa seconde campagne avec Renault F1. Le pilote australien fait une nouvelle fois dans le "flashy" avec un casque qui remplace celui qu'il utilisait le mois dernier lors des essais hivernaux de Barcelone. Ce dernier, violet, lui avait notamment permis de rendre hommage à Kobe Bryant.

Pour son casque 2020, Ricciardo a poursuivi sa collaboration avec l'artiste Ornamental Conifer et le designer Jens Munser, tout en affichant un nouveau slogan : "Become Unstuck".

"Dans la lignée de celui de l’an passé, il souligne l’importance de ne pas tomber dans la routine, de prendre du recul et de faire les choses soi-même", explique le pilote de 30 ans. "J’ai de nouveau travaillé avec Nico de Ornamental Conifer [pour le design] et je pense que le résultat cette année est encore différent. Nos premières idées pour le casque remontent à octobre dernier. La base est en imprimé léopard, ce qui n’est pas forcément évident avec ces couleurs, mais l’est davantage avec du gris pastel et du fusain. Nous avons ajouté de nouvelles couches sur le casque et cela aide à donner un aspect un peu plus pop sur certaines parties !"

Voir aussi :