Le départ de Ricciardo lié à "son inquiétude des années qui passent"

Le départ de Daniel Ricciardo alors qu'il n'a pas encore entamé sa seconde saison avec Renault a fait l'effet d'une bombe au mois de mai dernier, moins de deux ans après l'annonce choc de son choix de quitter Red Bull Racing pour rejoindre l'écurie française, à l'été 2018. L'Australien, après une campagne 2019 décevante non pas tant sur le plan personnel que collectif, a ainsi fait le choix de rejoindre à partir de 2021 McLaren, structure qui a terminé quatrième du championnat l'an passé en étant équipée de blocs hybrides français et qui passera à une motorisation Mercedes l'an prochain.

Pour Cyril Abiteboul, le directeur général de Renault F1, la décision prise par son pilote star a découlé d'une différence d'approche avec l'équipe concernant l'avenir à court et moyen termes. "La découverte de l’information, c’était un processus qui selon moi n’était pas notre calendrier", a expliqué le dirigeant français sur Canal+, dans le cadre de l'émission "En Pole". "Nous n’étions pas dans le même timing, très clairement. Il voulait aller suivant son rythme, on n’était pas sur le même rythme, j’ai envie de dire pas sur la même unité de temps, pas sur la même planète."

Une divergence qui a sans doute été renforcée, selon Abiteboul, par la manière dont la crise liée à la pandémie de COVID-19 a influencé le futur proche de la F1, notamment sur le plan réglementaire, et de l'écurie Renault. "Mars, peu de jours après le retour d’Australie, les discussions se nouent autour du calendrier, des impacts sur cette saison, et puis effectivement des premières décisions réglementaires, le fait de décaler d’un an le règlement 2021 à 2022. Je sais qu’il accuse le coup, que ça a un impact dans sa tête, je ne mesure pas nécessairement à quel point, et puis des discussions avec les gens qui le représentent, je ne rentrerai pas dans les détails."

"Mais effectivement, nous on était très concentrés sur cette crise, deux usines à gérer, une crise économique également qui se profile, beaucoup de discussions sur le plan réglementaire, des échanges également avec la direction de Renault sur toutes les circonstances et les conséquences de tout ceci. Et effectivement Daniel qui est sur un timing différent, avec une vraie forme d’activisme liée à son inquiétude des années qui passent. C’est ça que j’ai découvert, que je n’avais pas mesuré : c’est quelqu’un qui compte déjà sur le nombre d’années qui lui reste, entre guillemets, en Formule 1 […] et voilà, je pense qu’il était dans une situation [où il avait] envie de prendre une décision pour prendre une décision. Et la décision qui pouvait être prise, c’était effectivement de bouger. Je n’ai pas plus d’analyse à faire."

Pour Abiteboul, les résultats en deçà des attentes en 2019 ont forcément pesé dans la balance, traduisant une certaine forme d'impatience. "Oui, je pense, mais à un moment, quand on prend des décisions, il faut savoir les assumer, il faut baisser la tête, y compris dans les moments de difficulté, dans les moments de doute. Encore une fois, je pense que les pilotes qui ont marqué ce sport, ce sont également des pilotes qui ont su aussi être stables."

"Et quand je dis ça, il n’y a pas de jugement sur Daniel – et je lui souhaite vraiment le meilleur même si pour l’instant le meilleur c’est avec nous, il sera plus tard temps de lui souhaiter le meilleur avec d’autres, on a des choses à faire ensemble – mais effectivement la patience est à l’image de ce qui peut se passer en piste. La gestion d’une carrière, c’est d’une certaine façon la répétition de tout ce qui se passe en piste, et ce sont des choses que l’on doit travailler ensemble cette année."

Ricciardo "ne peut pas se permettre une année ratée"

Interrogé justement sur ce qu'il attend de Ricciardo en cette saison 2020 qui s'annonce raccourcie, Abiteboul met en avant le fait que c'est tout l'édifice Renault qui doit progresser. "J’attends mieux de l’ensemble de l’équipe et Daniel est un élément important de l’équipe mais il conduit une voiture qui se doit de faire mieux. Il y a eu un travail intense cet hiver, je pense qu’on a eu le meilleur hiver depuis notre retour mais effectivement il doit y avoir aussi un petit peu moins d’impatience dans l’ensemble. Je parlais d’impatience dans les décisions de gestion de carrière, il y a aussi de la patience à savoir avoir en piste quand ça compte."

Il n'a en tout cas pas de doutes sur le fait que la motivation du septuple vainqueur de Grand Prix ne sera pas altérée, l'Australien ne pouvant selon lui pas se permettre de rater la saison à venir. "Je veux le croire. J’ai confiance dans son professionnalisme, mais c’est également quelqu’un d’intelligent : il sait qu’il est aussi dans la construction d’une carrière. Cette construction, c’est probablement ce qui a habité, peut-être, ses nuits sans sommeil en Australie quand il a dû réfléchir et peser le pour et le contre des différentes options."

"Et il a bien évidemment en tête qu’il ne peut pas se permettre une année ratée à titre individuelle. Il sait qu’il a à côté de lui un pilote de qualité [Esteban Ocon], il sait aussi, je pense, que l’équipe a progressé avec sa monoplace. Même si son avenir est ailleurs, il ne peut pas se permettre qu’un jugement puisse être porté négativement sur sa prestation en piste cette année."

