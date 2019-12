Ricciardo : Renault pensait en avoir fini avec les 14e places

Daniel Ricciardo a rejoint Renault après avoir choisi de quitter Red Bull à l'été 2018. Son meilleur résultat en 2019 a été la quatrième position de Monza, mais il n'a terminé qu'à la neuvième place du classement pilotes alors que le Losange a glissé au cinquième rang chez les constructeurs. L'écurie n'est pas parvenue à surfer sur sa dynamique de progression lente mais sûre des saisons précédentes et a connu une campagne faite de hauts et de bas dans un milieu de peloton relativement indécis.

La Renault R.S.19 s'est révélée être une monoplace plus performante sur les tracés à faible appui, mettant ainsi en lumière ses faiblesses côté châssis. Côté moteur, la performance a semblé correcte mais divers problèmes de fiabilité ont frappé les hommes d'Enstone (comme le double abandon de Bahreïn alors qu'un double top 10 était à portée) qui ont, en plus, connu quelques déconvenues, tant en raison d'abandons que de l'épisode du Japon où l'écurie a été disqualifiée après une réclamation de Racing Point sur son système de répartition du freinage.

"Je m'attendais à des bas, et je pense que dans toute équipe, vous vous attendez à des bas parce que même si Mercedes est habitué à gagner, une quatrième place est un bas pour eux", a déclaré Ricciardo. "Les hauts allaient être dans la même veine : un top 5, peu importe. Mais les bas, parfois, nous ont laissés perplexes. Du genre : 'Nous ne devrions pas être aussi loin'."

Lire aussi : Ricciardo révèle un moment fort "inattendu" en 2019

"Nous n'allons pas être une voiture de top 5 à chaque course, mais être 14e ou autre, nous pensions que nous en avions fini avec ça. C'est là qu'il y a eu un peu plus, j'imagine, de perplexité et [un aperçu de] la réalité du travail que nous avions toujours à faire."

Malgré tout, Ricciardo se dit heureux de la manière dont son écurie a répondu à ces difficultés, qui ont selon lui "alimenté le feu" de Renault, qui a essayé de se sortir de cette zone sans penser qu'il s'agissait de son niveau intrinsèque et sombrer dans un état d'esprit peu combatif.

Avec Scott Mitchell et Jonathan Noble